Grupo Indiex, propietarios de Tienda Culturista, afianzan la expansión con su nuevo concepto Nutrimarket

lunes, 4 de febrero de 2019, 15:06 h (CET) Nutrimarket es un concepto de tienda de Nutrición, Alimentación y Suplementación Deportiva, que unifica en un solo punto de venta, toda la nutrición saludable disponible para cualquier consumidor Las franquicias de nutrición y dietética viven una época de crecimiento estable en nuestro país. La sociedad demanda cada día más los servicios asociados al cuidado de la salud, la belleza exterior y el culto al cuerpo.

El cambio en los hábitos de vida y alimentación saludable, unido a la reactivación del consumo privado después de la crisis, hace que los usuarios gasten más en productos de nutrición y dietética. Los consumidores se vuelven cada vez más exigentes con lo que comen y con los valores nutricionales que presentan los alimentos o productos que compran. El gusto por comer bien y por saber qué se come, el interés por llevar un estilo de vida saludable y estar bien físicamente; hace que el gasto en productos de nutrición y dietética crezca considerablemente.

Dentro de este género, los suplementos deportivos y los productos dietéticos son los que mayor crecimiento representan. Según un informe de la revista Nutrition Business Journal, la venta anual de complementos alimenticios a nivel internacional alcanza la cifra de los 41,4 billones de dólares. El mismo informe prevé una tendencia positiva y constante hasta 2020.

Por ello, el grupo INDIEX, fundadores de Nutrimarket, empezaron franquiciando con la firma Tienda Culturista, un formato totalmente especializado a la suplementación deportiva y con mucha repercusión dentro del sector.

Desde la central, y en plena fase de desarrollo de la marca, se creó Nutrimarket, un concepto que sigue la línea de tienda de nutrición y suplementación deportiva complementado con servicios y productos de herbodietética y alimentación saludable, abriendo así un target muy amplio de clientes donde complementan y satisfacen necesidades del consumidor fitness y a otros que no tienen por qué provenir del sector.

La franquicia Nutrimarket

Gracias a su experiencia, Nutrimarket se pone ahora al servicio de los futuros franquiciados, para que basándose en su recorrido comercial y de servicio en el sector, ofrecer al franquiciado una inmensa variedad de productos y servicios exclusivos, logrando así que todas las tiendas tengan a su disposición productos únicos con una demanda existente, para que consigan afianzar y fidelizar un gran número de clientes.

Otras ventajas a destacar para aquellos que desee emprender este negocio, es qué por parte de la central, recibirán apoyo y un estudio de mercado para la ubicación de sus locales siguiendo una estricta política de no competencia perfectamente establecida para evitar masificar zonas.

Las personas interesadas en montar una franquicia Nutrimarket, deben ser personas con un perfil emprendedor y dinámico, ya sea de autoempleo o como inversor.

La inversión va desde los 8.900 € pudiendo elegir tres formatos diferentes: bronce, plata y oro. Teniendo cada uno diferentes productos, servicios e inversiones, según lo que el franquiciado esté buscando. Estos pueden emprender un negocio totalmente testado, rentable y pensado para ser implantado en cualquier parte de España.

