Grupo TESCO destaca la importancia de la limpieza de naves industriales

lunes, 4 de febrero de 2019, 15:11 h (CET) La limpieza industrial es importante, no solo a nivel de productividad, sino también para garantizar la seguridad de los empleados La limpieza industrial es aquella que engloba la limpieza de naves, fábricas e instalaciones destinadas a la producción de bienes y servicios. Consiste en todas las acciones y procesos que son necesarios para poder controlar la higiene y el buen funcionamiento de la producción industrial.

Conseguir un buen mantenimiento de la limpieza de naves y fábricas es de vital importancia, no sólo a nivel de productividad, sino que también para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Grupo TESCO, empresa de limpieza, presta especial atención a este tipo de locales ya que la limpieza afecta a la seguridad de los empleados ,"la deficiencia en limpieza puede afectar a los empleados, por lo que es fundamental mantener las instalaciones y la maquinaria siempre apunto", señala Ricardo Riera, director comercial de la compañía.

¿Por qué es tan importante la limpieza naves industriales?

Las principales razones por las que es imprescindible un buen servicio de limpieza en naves y fábricas son: la maquinaria, prevención de riesgos laborales y toxicidad.

Maquinaria: para poder mantener y prevenir el deterioro de la maquinaria que se emplea en los procesos industriales es necesario siempre una gran limpieza. Si se realiza una habitual y detallada limpieza, las máquinas y aparatos empleados podrán durar más tiempo sin necesidad de ser reparados o sustituidos. Esto se traduce en una inversión a medio y largo plazo, ya que al no tener que hacer reparaciones frecuentes se estará ahorrando dinero.

Prevención de riesgos laborales: las fábricas y naves son espacios donde existe mayor riesgo laboral si se compara con oficinas, tiendas o cafeterías. Y, es por eso, por lo que la limpieza de naves tiene una repercusión directa en el ambiente laboral de los trabajadores. Para poder asegurar tanto la seguridad como la higiene en las naves industriales es necesario realizar una prevención de riesgos que esté diseñada y bien estructurada por una empresa profesional en el sector.

Toxicidad: son muchas las fábricas y naves que trabajan con sustancias muy tóxicas que entrañan una gran peligrosidad para los trabajadores. El plomo, el mercurio, pinturas o los detergentes industriales tienen una influencia negativa en la salud de las personas. También hay otros agentes que afectan a la salud como bacterias, hongos, virus y microbios.

