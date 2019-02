FEPED el Think Tank de moda en 2019 Comunicae

lunes, 4 de febrero de 2019, 15:02 h (CET) El evento del año para emprendedores y pymes en las Economías Digitales organizado por Negocios y Estrategia Business School y el Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales. Contará con un panel de expertos de lujo y un emplazamiento envidiable Feped.org (Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales) ha crecido exponencialmente durante los últimos meses de 2018 y continúa con esta tendencia en 2019.

El Foro de emprendedores y profesionales en las economías digitales (FEPED) es un Think Tank que ha nacido para influir en la sociedad, en la economía y en el mundo empresarial. Se trata de un centro de pensamiento transversal en el que están representadas todas las inquietudes de emprendedores, empresarios y pymes. FEPED se define como un grupo de emprendedores y profesionales que debaten sobre ideas y temas transversales tales como economía, emprendimiento, ciencia, tecnología, smart citys etc.

En FEPED son especialistas en conectar empresas y profesionales para desarrollar negocios y alcanzar objetivos de crecimiento. En palabras de su presidente Santiago Vitola (https://www.linkedin.com/in/santiagovitola/) “en FEPED (Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales) apostamos fuertemente por la digitalización de las empresas, la ciencia y la tecnología y la igualdad entre hombres y mujeres”.

Club privado y asequible. Es el binomio con el que se identifica.

Sus asociados son principalmente: empresarios que gestionan con éxito su Pyme pero quieren aumentar su volumen de negocio, jóvenes emprendedores que quieren crear su propia empresa y profesionales que trabajando por cuenta ajena desean crecer profesionalmente y ampliar su red de contactos.

Santiago Vitola, Presidente de FEPED y Director general de N+E Business School, indica que “nuestros asociados quieren formar parte de un club exclusivo en el que se sientan arropados y puedan crear oportunidades de negocios”.

En FEPED se está generando una red de reconocidos profesionales en España en la que colaboran destacadamente Ángel Calvo Mañas (Director de la publicación Eventos y Networking), Matías Méndez Pérez (Relaciones Institucionales y Speaker), Patricia Llaque Gálvez (Digital Transformation & Talent Manager de B&Tmeetings y de OnWell), Julián Rueda (Gerente de CowUp Coworking Majadahonda), David Santos Gil (experto en Ventas), Sergio García (Consultor estratégico de empresas), Silvia Pérez (Experta en Marketing y Redes Sociales), Gabriel Santos (Consultor financiero), Eva Lopez (Consultora estratégica).

Foro de emprendedores y profesionales en las economías digitales (FEPED) organiza su I Evento Anual de “Emprendedores y Pymes en las Economías Digitales” el día 21 de marzo, en el Hotel Sylken Puerta de América. Toda la información en https://www.feped.org/evento-anual-feped/

