Anytime Fitness estrena año y modelo en Madrid

lunes, 4 de febrero de 2019, 10:53 h (CET) El líder mundial del fitness inaugura hoy su club número 49 en nuestro país; el segundo en el céntrico barrio de Salamanca y el primero construido en nuestro país siguiendo su nuevo manual de diseño Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 4.300 clubes repartidos por más de 30 países, continúa su apuesta por el centro de Madrid donde hoy abre las puertas de su club número 49.

Este nuevo gimnasio de la firma, que está ubicado en el número 17 de la calle Lope de Rueda, en el céntrico barrio de Salamanca, ofrece 500 metros cuadrados, en una sola planta, equipados con la última tecnología del fabricante americano Life Fitness. Una tecnología que equipa las zonas de cardio, entrenamiento en circuito, peso libre, actividades dirigidas y área de entrenamiento funcional, de las que cualquier usuario de la franquicia, de cualquier parte del mundo, podrá disfrutar las 24 horas, los 365 días del año, gracias a la llave de acceso global insignia de la americana.

Uno de los 10 primeros clubes de todo mundo concebido bajo el nuevo manual de estilo de la marca; el primero en nuestro país

Desde hoy, el corazón de la capital acoge el primer club en nuestro territorio diseñado desde el inicio con el nuevo concepto Anytime Fitness. Uno de los primeros en el mundo, tras la exitosa experiencia piloto que tuviera lugar en mayo del año pasado con la remodelación del gimnasio que la cadena posee en el barrio barcelonés de Poblenou.

Son muchas las diferencias que encontrarán los usuarios de este nuevo club con respecto al diseño clásico de la franquicia. Para empezar, el diseño de las instalaciones es más cálido e incluye materiales nobles como la madera que, acabada en diferentes tonos cálidos y acompañada de una cuidada iluminación indirecta, crea una atmósfera realmente acogedora.

También la distribución de los espacios es vanguardista. Ahora el corazón del club se ve ocupado por el área de entrenamiento funcional, alrededor de la cual pivota el resto de la experiencia Anytime Fitness.

Más taquillas, vestuarios secos, y las clásicas y distintivas cabinas de ducha y cambiador independientes, terminan de encajar el puzle perfecto de este nuevo diseño con el que el líder mundial y nacional del fitness de conveniencia pretende adelantarse a las necesidades de todas las personas que deciden apostar por una vida activa.

Al frente de este proyecto, Alby Aguiar, el club manager de este club, que define así: "Me gusta decirle a la gente que viene a darse de alta que somos un gimnasio en el que tiene cabida todo el mundo. Adaptamos las clases a todos los niveles y perfiles. Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas, sean tus metas las que sean, tengas la edad que tengas, partas del estado inicial del que partas. El punto de referencia lo marca la propia persona y lo importante es que se diviertan y adopten el deporte en su día a día como algo que les encanta hacer y no como una obligación".

De origen canario, aunque residente en Madrid desde hace más de 8 años, su experiencia es muy amplia en el sector del fitness. Este Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ha competido en disciplinas como natación, judo y baloncesto, y ha sido preparador físico durante más de 20 años. Hoy se echa a sus hombros este club con un objetivo muy claro: "Queremos recuperar el concepto de gimnasio de barrio de calidad, que se ha perdido en los últimos años. La gente tiene que querer venir a entrenar, con ilusión y ganas. Para lograrlo hemos apostado por el equilibrio perfecto entre tecnología: máquinas de cardio punteras, equipadas con la última tecnología en conectividad, realidad virtual, Netflix, etc. y grandes profesionales del sector. El trato personal y el compromiso de todo nuestro equipo con las metas de nuestros socios, es fundamental en esta ecuación" – concluye.

El séptimo de Anytime Fitness en la capital

En el último año, la americana ha hecho un importante esfuerzo por abrirse paso en el centro de nuestro país. Con apertura de este club ya suma siete gimnasios operativos en la provincia, a los que en menos de dos semanas se unirá la apertura de un nuevo club en la calle Zurbano, quedando pendientes en su lista otras dos aperturas en los barrios de Arganzuela y Chamberí, que inaugurarán en primavera.

"Es una de las grandes ventajas de nuestra cadena" – señala David Abrahams, Director de Expansión de la franquicia. "Gracias a nuestra llave global, cada vez son más los madrileños que pueden vivir de primera mano la experiencia Anytime Fitness. Nuestras previsiones pasan por seguir creciendo en la capital, no centrándonos solo en la zona centro de Madrid, sino en poblaciones limítrofes que encajan a la perfección con nuestro mercado" – apunta.

