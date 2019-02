La marmota española Manolo predice que la primavera se anticipará este 2019 Comunicae

lunes, 4 de febrero de 2019, 09:30 h (CET) La marmota española Manolo ha predicho que en 2019 la primavera se anticipará. Centraldereservas.com celebra el segundo primer Día de la Marmota de España La marmota Manolo, ha salido de su madriguera, el pasado día 2 de febrero a las 17:00 horas, para hacer su predicción anual: Este año la primavera se anticipará en España llegando antes de la fecha prevista (21 de marzo).

Centraldereservas.com, portal español de reserva de alojamiento y actividades online, con más de 750.000 alojamientos en todo el mundo, ha organizado el segundo primer Día de la Marmota de España, tras el éxito alcanzado el año pasado por Manolo, una divertida y entrañable marmota con un simpático carácter español. Con su predicción Manolo se ha unido a la famosa marmota Phil, que salió en Punxsutawney, Pensilvania.

Esta empresa española ha querido sumarse a esta celebración anual por segunda vez, para lo que ha preparado un sorteo durante las dos semanas anteriores, con el que ha generado expectación y atraído la curiosidad de miles de personas. El desenlace ha sido grabado en un divertido vídeo para que todos sus seguidores pudieran acompañar a Manolo en su predicción.

Además, todos los clientes que hagan su reserva en Centraldereservas.com hoy lunes 4 de febrero, y lo soliciten a través de redes sociales, recibirán en su casa su peluche de la marmota Manolo para poder tener un bonito recuerdo de este día.

Sobre el Día de la Marmota

El 2 de febrero es el Día de la Marmota a nivel mundial. Es ese día el elegido por este roedor para dejar de hibernar y salir de su madriguera. Esta fecha coincide aproximadamente con la mitad del solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Esta tradición, arraigada en el famoso pueblo de Pensilvania y en muchas otras localidades de Estados Unidos y Canadá, se popularizó gracias a la película Atrapado en el Tiempo, protagonizada por Bill Murray.

Cuenta que la marmota si hace un día soleado, verá su sombra y se volverá a meter en su guarida, para esperar a que termine el invierno durante 6 semanas más. En cambio, si es un día nublado, no verá su sombra y la primavera se adelantará.

Sobre Centraldereservas.com

Centraldereservas.com es el mayor portal español de reserva de alojamiento online, con más de 750.000 alojamientos disponibles en más de 70.000 localidades en todo el mundo y casi 20 años de experiencia en el sector. La empresa basa su éxito en un sistema de reservas muy sencillo para el cliente, una amplia oferta de alojamientos, una cuidada atención al cliente y una inversión en I+D+i. Centraldereservas.com está agilizando su expansión por todo el mundo a través de los portales internacionales www.reserving.com; y desde el 2017 se ha apostado por incluir servicios extra en reservas (como forfaits, accesos a parques temáticos y acuáticos, city tours etc.)



La sede de la compañía está situada en Aínsa, un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca y tiene oficinas en la ciudad de Zaragoza y trabajadores repartidos por hasta 20 localizaciones de todo el mundo. En Centraldereservas.com cuentan con un equipo de personas que garantizan la mejor atención antes, durante y después de la reserva para que los clientes disfruten de su viaje, y no tengan que preocuparse de nada más. Lo que empezó siendo un proyecto en el que participaban pocas personas se ha convertido en una empresa con más de 150 empleados desde la que se ofrecen al cliente alojamientos y servicios añadidos en todo el mundo.

