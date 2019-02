La Ropita de Zenia, tienda de moda infantil, abre su tienda online Comunicae

lunes, 4 de febrero de 2019, 09:24 h (CET) La conocida tienda de ropa infantil La Ropita de Zenia da el salto al mundo digital abriendo su tienda online de moda para niños y niñas, desde la que ofrece un amplio catálogo de productos y marcas, además de su ropa artesanal de siempre La Ropita de Zenia es un ejemplo más del esfuerzo innovador que llevan a cabo las empresas para poder ofrecer a sus clientes un mejor servicio, más rápido, más cercano y más cómodo en todos los aspectos.

El mundo digital revolucionó la forma en la que las empresas y profesionales comercializan todo tipo de productos y servicios, y con el auge del e-commerce o comercio electrónico son pocas las tiendas que no tengan ya una tienda online desde la que ofrecer su catálogo de productos y vender a todos los rincones del país.

La Ropita de Zenia comenzó su andadura ofreciendo desde su tienda física de Aznalcollar (Sevilla) su moda infantil de calidad a muy buen precio; modelo de negocio que le granjeó una gran popularidad, sin embargo, dado que hoy en día los consumidores y usuarios realizan sus compras en internet, llevaron también su tienda física al ámbito digital, ampliando la comercialización de su ropa a todo el territorio nacional.

"Mi pasión por el mundo de la moda, la costura y el patronaje me llevó hace ya algunos años a montar mi propio negocio de confección y venta de ropa de niños. Desde nuestra tienda física en Aznalcollar (Sevilla), comenzamos la distribución de ropa de marca infantil, diseñando también nuestra propia ropa baja la marca: Zenia Kids. Desde el principio de nuestra andadura empresarial nos hemos destacado por la confección de ropa artesanal, diseños de toda la vida, pero con nuestro toque personal y diseño actual. La calidad siempre ha sido nuestro estandarte, confeccionando nuestra ropa con mucho mimo, puntada a puntada, por expertas profesionales de la costura, empleando siempre materiales de primerísima calidad. Desde nuestros inicios hemos apostado fuertemente por la innovación y por la mejora constante, poniendo a nuestros clientes como referentes; por esta razón, tras numerosas peticiones de muchas madres, hemos comenzado a ofrecer también moda para ellas. Nuestra tienda online de ropa infantil: laropitadezenia.com surgió de nuestro afán de evolucionar con el tiempo y de la mano de nuestros clientes, quienes nos pedían poder disfrutar de nuestros diseños y poder adquirirlos desde la comodidad de sus hogares; dicho y hecho, nos aventuramos en la que a día de hoy es una de las tienda de moda para niños y niñas más visitada en Internet" según María José García, propietaria de Zenia, moda para mamás y peques.

Más información en: https://laropitadezenia.com

