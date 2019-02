Record go inaugura en Barcelona un nuevo concepto de oficina de alquiler de coches

Record go Rent a Car, inaugurará el próximo 9 de Febrero de 2018 sus nuevas oficinas situadas a 2 minutos de la estación de tren Barcelona-Sants, completamente automatizadas Ya está todo listo para la inauguración de las nuevas oficinas de Record go Rent a Car, junto a la estación de Barcelona-Sants. A partir del próximo 9 de Febrero de 2019, Record go dispondrá de una amplia flota de vehículos a disposición de los clientes.

La principal novedad de este nuevo concepto de oficina va a ser el sistema Just Go Box, un modelo de kiosco digital a través del cual los clientes podrán realizar y completar una reserva de forma autónoma. Para reservar y/o recoger un coche de alquiler, solo tendrán que seguir las indicaciones que irán apareciendo en la pantalla del quiosco hasta completar su reserva, de una manera sencilla e intuitiva. Al final del proceso, el sistema automáticamente le asignará un vehículo y le dará las indicaciones para recogerlo. De esta manera, se reducirán los tiempos de espera en más de un 30% en momentos de máxima afluencia, el cliente podrá tener de una forma mucho más transparente conocimiento de todo los datos y condiciones de su alquiler, y mejorará su experiencia en todo el proceso de alquiler.

Desde Record go, se muestran muy ilusionados con la presentación y puesta en marcha de esta nueva tecnología de autoservicio y están plenamente convencidos de que los clientes tendrán una notable mejora de servicio. Según el director general de Record go, Juan Gascón: “Gracias a la tecnología de Just Go Box incluida en nuestros kioscos, no sólo disminuimos los tiempos que se tarda en tramitar los contratos, sino que toda la información será mucho más transparente para el cliente, ofreciendo una experiencia única a lo largo de todo el alquiler de su coche.”

Además de estas novedades tecnológicas, Record go está realmente preocupado por generar espacios modernos y acogedores con servicios como WiFi gratuita para los clientes, cuidando todos los detalles para garantizar una gran experiencia en el alquiler de vehículos.

Y esta nueva apertura en el corazón de Barcelona no será la única sorpresa que Record go tiene preparada para este año 2019.