El Villamarín atraganta al Atleti

El Atlético de Madrid ha perdido este domingo por 1-0 en su visita al estadio Benito Villamarín, donde el debut de Álvaro Morata en las filas colchoneras no ha respondido a las expectativas generadas ante un Real Betis sin chispa, pero con acierto hasta la victoria con un penalti transformado por Sergio Canales.



Así, los pupilos de Diego Pablo Simeone desaprovecharon el frenazo del FC Barcelona en la víspera (2-2 con el Valencia CF) y se quedaron en la segunda plaza de LaLiga Santander con 44 puntos, a seis de los culés. Por su parte, los béticos no mostraron la euforia con la que habían accedido a semifinales en la Copa del Rey, aunque con el triunfo se pusieron sextos con 32 puntos.



Morata se quedó seco en su debut con la rojiblanca, muy en la línea de un equipo que fuera de casa está dilapidando sus opciones de recortar distancia con el liderato del Barça. Y es que el Villamarín se le atragantó a un Atleti inoperante en la primera mitad, contra un rival que disfrutó de su mejor ocasión a los dos minutos.



A la salida de un córner, botado por el propio Canales, Zouhair Feddal remató de cabeza desde el centro del área y Jan Oblak voló para despejar una pelota que era medio gol. El portero esloveno del Atleti fue así protagonista de un mal presagio para él y sus compañeros, pues el encuentro fue una tortura.



Ningún disparo a puerta, ese fue el bagaje de los de Simeone tras los primeros 45 minutos. Era la historia de casi siempre, aguantando bien ordenados atrás para exprimir alguna oportunidad clara de peligro arriba. Pero ni el debutante Morata pudo motivar al francés Antoine Griezmann, cuyo empeño esta vez no fue suficiente para resolver los problemas.



Su compatriota Thomas Lemar estaba desaparecido en combate y el argentino Ángel Correa tampoco inquietaba. Se mascaban las malas noticias para un conjunto que, en el minuto 55, pidió con insistencia que el VAR interviniese para valorar un posible penalti de Feddal sobre el voluntarioso Morata.



Aunque en las repeticiones televisivas sí parecía falta, los responsables del videoarbitraje creyeron lo contrario y la decisión del 'trencilla' Medié Jiménez, que había señalado córner, fue lo que se indicó finalmente. Aún con el enfado por ese lance, el cuadro rojiblanco se despistó en defensa y Filipe Luis cometió penalti por tocar claramente el balón con la mano en un centro lateral que no iba a ninguna parte.



Canales anotó esa pena máxima, en el 65', pese a que Oblak rozó su lanzamiento y a punto estuvo de hacer otro milagro. El Betis se adelantó así en el marcador y decidió replegarse, confiando en su fortaleza atrás. Su rival apretó de manera deslavazada y tan solo tuvo una opción real del empate, en un zurdazo al palo que había ejecutado Griezmann desde fuera del área en el minuto 71.



Al equipo de Simeone se le vieron las costuras y encajó su primera derrota liguera desde el pasado 1 de septiembre, cuando cayó ante el RC Celta por 2-0 en su visita a Balaídos para la 3ª jornada. Por parte verdiblanca, ya en la 22ª fecha liguera, Quique Setién al fin pudo vencer al 'Cholo' y con ello prolongó en el Villamarín un estado de ánimo fulgurante.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Pau López; Mandi, Bartra (Sidnei, min. 51), Kaptoum, Feddal; Barragán, Francis (Júnior Firpo, min. 72), Guardado, Canales; Joaquín (Javi García, min. 83) y Sergio León.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias (Filipe Luis, min. 46), Giménez, Lucas Hernández, Juanfran; Thomas, Rodri Hernández, Lemar (Vitolo, min. 62), Correa (Kalinic, min. 75); Griezmann y Morata.



--GOL:

1-0, min. 64: Canales (penalti).

--ÁRBITRO: Medié Jiménez (C.Catalán). Amonestó a Mandi (min. 81) y Sergio León (min. 85) en el Real Betis, y a Arias (min. 39), Correa (min. 40) y Lucas Hernández (min. 51) en el Atlético de Madrid.



--ESTADIO: Benito Villamarín, 50.864 espectadores.