El Albacete marca el paso tras remontar en El Arcángel En Riazor, el Deportivo fue incapaz de ganar como local Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 3 de febrero de 2019, 08:45 h (CET) El Albacete Balompié se ha situado este sábado como líder provisional de la Segunda División en España tras derrotar, con remontada incluida, al Córdoba (1-3) gracias a un doblete de Zozulia, gran protagonista del partido, mientras que el Deportivo no pasó del empate sin goles frente al Tenerife en los encuentros de la jornada 24 disputados este sábado.



En El Arcángel, el Albacete tiró de orgullo y buen fútbol para salir de Córdoba con una sonrisa pese al gol tempranero de Miguel de las Cuevas. El ex del Sporting marcó de penalti a los 11 minutos, pero el equipo manchego despertó en la segunda mitad con una reacción encomiable. Zozulia, Bela y otra vez el ucraniano sellaron la victoria del 'queso mecánico' en apenas seis minutos.



En Riazor, el Deportivo fue incapaz de ganar como local -donde mantiene una gran fiabilidad- y empató con el Tenerife en un partido con mejores ocasiones para los gallegos. El punto imposibilita a los de Natxo González dormir en lo más alto de la tabla y deberán conformarse con la cuarta posición. Los canarios, que salvaron el 1-0 en el último suspiro, continúan en tierra de nadie.



Por su parte, el Numancia alargó su buena racha por cuarta jornada consecutiva y derrotó con facilidad al Lugo (3-0) en Los Pajaritos. Los sorianos, que se sitúan en la decimotercera posición, se adaptaron a la perfección al terreno de juego congelado y supieron imponer su fútbol.



El primer gol fue obra de David Rodríguez, que debutaba este sábado con los rojillos, en apenas 12 minutos de partido. Nacho amplió la cuenta con un esprint en campo contrario y Guillermo puso el tercero con un remate en plancha con el tiempo cumplido para el equipo que dirige López Garai.



Además, el Rayo Majadahonda salió de los puestos de descenso tras lograr su primera victoria en el Cerro del Espino. Los madrileños vencieron por la mínima (1-0) al Nàstic gracias a un gran gol de Luso a los 15 minutos. El mediocentro maño logró perforar las redes con un bonito remate de chilena. Los catalanes, por su parte, seguirán penúltimos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.