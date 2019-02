El Celta renace ante el Sevilla y la Real anula al Athletic

El Sevilla cayó (1-0) ante el RC Celta en la jornada 22 de LaLiga Santander, mientras que la Real Sociedad ganó y fue mejor que el Athletic Club en el derbi vasco (2-1) en un sábado que dejó en sesión matinal un duelo sin goles entre el Levante y el Getafe.



El cuadro celeste revivió en su complicada situación liguera para salir de manera provisional de la zona de descenso. Tres puntos después de venir de un empate y cinco derrotas fueron oro para los de Miguel Cardoso. Dos meses después ganó el Celta y lo hizo ante uno de los punteros de la liga, aunque deprimido esta semana.



Después de sufrir la remontada en Copa en el Camp Nou, el Sevilla apenas compareció en Balaídos. La primera parte en verdad no dejó ocasiones, salvo una postrera de Boufal. Ben Yedder despertó algo a los andaluces en la reanudación y, después de un balón al palo del francés, el Celta se adelantó en un córner que llegó al segundo palo donde esperaba solo Okay Yokuslu (1-0).



La reacción tardía del Sevilla no supo encontrar el camino de la remontada con 20 minutos por delante. Los andaluces se quedan con 36 puntos, con una victoria de los últimos seis partidos ligueros, aunque aún con colchón para guardar la cuarta plaza. Mientras, Balaídos celebró a lo grande un triunfo para reactivar otra igualada lucha, más dramática, por evitar el descenso.



En Anoeta, el derbi fue de color 'txuri urdin', gracias a los goles en el primer tiempo de Oyarzabal y Willian Jose. La pegada fue local, así como la intensidad que abandonó contra pronóstico a un Athletic que encajó su primera derrota liguera con Gaizka Garitano. La Real fue superior y aprovechó un despiste de Dani García para hacer el 1-0. No se conformó y apretó para doblar la renta gracias a un misil de Willian Jose.



Tras el descanso el equipo bilbaíno siguió sin hacer mucho y, cuando la Real comenzó a especular, el Athletic apretó. Sin embargo, solo se acercó a balón parado, y forzando un penalti que transformó Raúl García en el rechace. La Real iguala los 30 puntos del Valencia, en lucha también con el Betis (29, con uno menos) por Europa. Mientras, el Athletic se queda con 26, tras siete jornadas sumando.



EL LEVANTE PERDONA Y EL GETAFE SE CONFORMA

En el Ciutat de Valencia, después de una primera parte sin nada que contar, el Levante no tuvo acierto de cara al gol, en un 0-0 que, a falta de que termine la jornada, le basta al Getafe para seguir en Europa. A los 'granota' no les va mal, un punto más cómodo en mitad de tabla, pero las opciones de sacar algo más fueron suyas. Hugo Duro tuvo la única visitante ya en el 90'.



Desde la reanudación, el Levante fue generando peligro. La carrera de Jason fue la primera y después Morales también la tuvo, en una jugada donde reclamó penalti. Bardhi y Roger también perdonaron para los de Paco López, ante un Getafe que acusó el desgaste copero pero que, sin la solidez de otros días, logró también puntuar.