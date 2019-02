Dos años del acuerdo migratorio de Libia: miles de personas ahogadas en el Mediterráneo y acoso a las organizaciones de rescate

Dos años después del acuerdo migratorio de Italia con Libia, respaldado por la UE, más de 5.300 mujeres, hombres, niñas y niños han perecido en el Mediterráneo y un número aún mayor está sufriendo en los campos de detención de Libia, según denuncia Oxfam (Oxfam Intermón en España).

En una carta abierta a los gobiernos de la UE, más de 50 organizaciones y plataformas incluyendo Oxfam denuncian que los gobiernos de la UE se han convertido en cómplices de la tragedia que se desarrolla en el Mediterráneo. El peligro en el mar ha aumentado, y los guardacostas de Libia están devolviendo a sus costas a muchas personas que enfrentan abusos de derechos humanos.

Las ONG afirman que algunos estados miembros de la UE han forzado intencionadamente a detener su trabajo de salvamento a muchas de las organizaciones que realizan operaciones de búsqueda y rescate. Los gobiernos han formulado acusaciones infundadas contra los buques que operan en el Mediterráneo y les han impedido abandonar sus puertos, recuerda la carta. Hace ahora un año había cinco organizaciones que realizaban búsquedas y rescates de personas en dificultades. Ahora sólo hay una.

“Los países de la UE están haciendo del Mediterráneo un cementerio marino como una cuestión política deliberada”, declara el asesor de política migratoria de Oxfam en la UE, Raphael Shilhav. “Deben permitir a los barcos de búsqueda y rescate atracar en sus puertos, desembarcar a personas rescatadas y regresar al mar para salvar la vida de las personas, de conformidad con el derecho internacional. Todo intento de impedir su trabajo inevitablemente llevará a más muertes y será contrario a los valores humanitarios de Europa ".

Oxfam Intermón pide específicamente al Ministro Grande Marlaska que en la reunión de Ministros de Interior y Justicia del próximo 6 de febrero recupere el espíritu del inicio de la legislatura, cuando el gobierno acogió a los cientos de personas que viajaban en el Aquarius, y que por tanto rechace cualquier propuesta encaminada a detener las operaciones de rescate y salvamento. Acciones como la retención del barco Open Arms señalan un cambio radical en la política de migración, que ha pasado de la defensa de los derechos humanos y los valores solidarios al abandono de las personas vulnerables que arriesgan su vida en el Mediterráneo.

En el mismo sentido, esperamos que España facilite sus puertos para la llegada de personas que vienen en condiciones infrahumanas y buscan asistencia y protección.

5.300 muertos contabilizados en el Mediterráneo desde el inicio del acuerdo Desde que se llegó al acuerdo migratorio con Libia, más de 4.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo Central, y más de 5.300 en todo el Mar Mediterráneo. Las personas recogidas por la guardia costera libia son devueltas a ese país, aún devastado por la guerra y desde donde llegan denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos.

Los recientes testimonios recopilados por Oxfam y su socio Borderline muestran que la situación no ha cambiado. Moussa* es un menor de 17 años de Mali, que fue interceptado por la guardia costera libia y llevado a un centro de detención en Trípoli. “Había mucha gente en la prisión”, ha contado a Oxfam. “Me pidieron más dinero, pero no me quedaba nada. Me golpearon en las plantas de los pies, las pantorrillas y las rodillas, pero seguí diciendo que no podía contactar a nadie porque no tenía familia en Mali. Vi como un joven gambiano era golpeado hasta morir ante mis ojos porque se atrevió a rebelarse y responderles”.

Oxfam y los otros firmantes de la carta conjunta piden a los gobiernos de la UE que dejen de devolver a Libia a las personas rescatadas en el mar. Las organizaciones afirman que los estados miembros de la UE deben marcar una línea roja en temas como la detención arbitraria en Libia y estar preparados para suspender la cooperación con los guardacostas libios si no cumplen con esas condiciones. Por último, las ONG afirman que los gobiernos de la UE deben apoyar las operaciones de búsqueda y rescate y garantizar que las personas rescatadas en el mar puedan llegar de forma segura y sin demora a Europa.