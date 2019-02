Las 4 tendencias de Recursos Humanos para seguir en 2019 Redacción Siglo XXI

domingo, 3 de febrero de 2019, 08:26 h (CET) Para los profesionales de recursos humanos, enero es el mes para evaluar y reflexionar sobre la gestión y la actividad llevada a cabo durante los últimos 12 meses. Del mismo modo, es el momento para planificar las políticas y acciones que se implementarán en 2019. Pero ¿cuáles son las tendencias que marcarán el ámbito de recursos humanos este año?





Un estudio ha recopilado algunas de las tendencias que serán clave en las estrategias de los departamentos de RR.HH. durante 2019. Con este objetivo, la compañía ha elaborado una comparativa de las tendencias seguidas por profesionales de recursos humanos de empresas multinacionales y líderes en su industria:





Inteligencia artificial: La inteligencia artificial tuvo un papel importante en 2018, pero será 2019 cuando empiece a aplicarse en el día a día de los departamentos de RR.HH. Entre las múltiples posibilidades y ventajas que ofrece se encuentran, por ejemplo, la reducción de los tiempos de selección de candidatos o la identificación en tiempo real de los empleados con bajo nivel de rendimiento y que podrían suponer un riesgo para una compañía. Los profesionales destacan además el uso de la IA como herramienta de integración que fomenta la diversidad y la inclusión entre los empleados.



Sin embargo, a pesar de que el uso de IA en los procesos de RR.HH. también ha generado algunas reticencias -relacionadas con el miedo a que el capital humano sea reemplazado por máquinas y software- profesionales están seguros de que no ocurrirá. La tecnología está cambiando el rol de los recursos humanos, pero contar con estas nuevas herramientas requiere la labor de personas competentes y preparadas.



Bienestar organizacional: El bienestar corporativo estará en el centro de todas las agendas de RR.HH. durante el 2019. Los programas enfocados a fomentar el bienestar físico y mental de los empleados son cada vez más importantes para las empresas. Se ha demostrado que estos programas mejoran el rendimiento de los trabajadores y son muy útiles para retener el talento en las compañías. Por ello, afirman los expertos, invertir en bienestar corporativo no debe ser solo una declaración de intenciones, sino que es una transformación de valores corporativos que debe empezar a hacerse realidad en las empresas.



Fomentar el bienestar organizacional es además una herramienta clave para influir y medir el nivel de compromiso de las personas. Se trata de una herramienta cada vez más útil para mejorar la salud de los empleados y reducir el estrés al que están sometidos diariamente.



Employer Branding: La imagen que tiene una compañía no solo hacia sus clientes o trabajadores, sino también hacia sus potenciales empleados, es un aspecto fundamental en las estrategias de los profesionales. Se trata de un tema que ha sido tendencia en los últimos años y que, según los expertos, tendrá un papel clave durante el 2019. Las compañías demostrarán mayor compromiso en este sentido e implementarán diversas iniciativas para resultar atractivas para sus potenciales empleados.



Llevar a cabo acciones de marketing y comunicación dirigidas a aumentar el atractivo de una empresa como lugar de trabajo influye de manera positiva en la opinión de candidatos y clientes sobre ésta, y son esenciales para atraer al mejor talento. Una empresa que logre establecer una relación constante y atractiva con sus trabajadores hará de estos sus embajadores de marca más efectivos.



Digitalización de recursos humanos: Los profesionales y departamentos de recursos humanos de las empresas son cada vez más conscientes del papel fundamental que desempeñan en la transformación digital. Por ello, el desarrollo de la cultura y las habilidades digitales seguirá siendo uno de los principales desafíos de 2019. La digitalización no solo fomenta el surgimiento de nuevos modelos organizativos, sino que permite romper con antiguos procesos.

