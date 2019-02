El Almería evita 'in extremis' el liderato provisional del Málaga El Málaga se quedó en la segunda plaza con 44 puntos Redacción Siglo XXI

sábado, 2 de febrero de 2019, 09:24 h (CET) El Málaga CF y la UD Almería han empatado este viernes (1-1) en el estadio de La Rosaleda, donde un postrero gol de Luis Rioja ha evitado que los locales se pusieran líderes provisionales de LaLiga 1/2/3, en el partido inaugural de una 24ª jornada ya sin el CF Reus Deportiu tras ser expulsado de la competición oficial para los próximos tres años.



Aunque el Málaga abrió el marcador en el minuto 12, con un tanto de Adrián González, reculó en los compases finales y acabó pagándolo caro. El 1-0 había llegado tras un lance embarullado en la banda derecha, con el centrocampista albanés Keidi Bare centrando con rosca al corazón del área para que su compañero rematase con la zurda a las redes.



El duelo se animó antes del descanso con dos postes, uno por cada bando. No obstante, el conjunto almeriense apretó en la segunda parte sin concretar y solo halló premio en el descuento. Rioja se internó en el área rival por la izquierda y, a trompicones tras coger un rechace a tiro propio, disparó por raso para establecer el 1-1 definitivo.



Con ello, el Málaga se quedó en la segunda plaza con 44 puntos y podría alejarse del primer puesto si el Granada CF vence el domingo en El Sadar; por su parte, el Almería permaneció en el décimo lugar con 31 puntos, aún lejos del 'play-off'.

