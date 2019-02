Un supermercado de diseño, artesanía contemporánea y la revolución del diseño doméstico de los 60 Todo lo que se puede encontrar en el Madrid Design Festival Redacción Siglo XXI

sábado, 2 de febrero de 2019, 09:12 h (CET) Tras el éxito de su primera edición, Madrid Design Festival vuelve a aparecer en el calendario cultural madrileño, bajo el lema «rediseñar el mundo”. Un festival donde se reivindica el diseño y su capacidad transformadora.



El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa vuelve a ser la sede expositiva del festival con estas tres muestras, que podrán visitarse hasta el 10 de marzo.

Darro. Diseño y arte 1959- 1979, rinde homenaje a uno de los sellos más destacados del diseño español, a través de un centenar de piezas icónicas. Comisariada por Pedro Feduchi, la exposición profundizará en la marca, fundada por Paco Muñoz en 1959, que supuso una revolución en el ámbito del diseño industrial en una época que buscaba un nuevo paradigma para la vivienda.



Cuando Paco Muñoz (1925 – 2009) fundó Darro en 1959, España comenzaba a salir del aislamiento cultural impuesto por el régimen franquista. Los años de guerra y posguerra habían truncado los postulados arquitectónicos del Movimiento Moderno, que había llegado a España en los años veinte y cuyo ideario de racionalidad proponía una vivienda económica y funcional. Darro fue uno de los protagonistas de ese cambio durante las décadas de 1950 y 1960. Dos décadas dedicadas al diseño y al arte de vanguardia que se revelan hoy como uno de los acontecimientos más sólidos y trascendentales de la modernidad española.



Tras ocho años de experiencia con Casa & Jardín, una de las empresas de interiorismo más influyentes de Madrid, había llegado el momento de aventurarse en el camino hacia las tendencias del diseño industrial que buscaban un nuevo paradigma para la vivienda. Así, con Fernando Alonso Martínez como socio, fundó en 1959 Darro S. A cuyo objeto de negocio era «la fabricación y almacén y venta de muebles en serie y objetos de decoración».

Para esta exposición la galería Machado – Muñoz ha recuperado 60 piezas de su período más fructífero. Algunas de las piezas de Darro diseñadas por Paco Muñoz y sus colaboradores han alcanzado a lo largo de los años el estatus de icono. Es el caso de la silla Riaza, una de las piezas que se puede añadir a la aún no muy extensa nómina de diseños españoles emblemáticos como las lámparas de Coderch o de Miguel Milá. Pero el conjunto de la actividad de Darro es igualmente merecedor de atención, y forma parte de la labor de los pioneros que quisieron hacer partícipes a los españoles de una modernidad que había sido públicamente arrinconada.



Cuidado Diseño. Artesanía española contemporánea.

Esta exposición cuenta con 117 piezas de 60 talleres- entre los que se cuentan Gordiola, Steve Mono, La Cartuja de Sevilla, Sargadelos, o Martín Azúa, entre otros– y es toda una declaración de intenciones para repensar el uso de las técnicas y materiales de siempre con la mentalidad creativa y los medios del siglo XXI. Tirando por tierra los mitos que alejan la artesanía de la modernidad.



Esta exposición, comisariada por la periodista e investigadora Macarena Navarro – Reverter, es una reivindicación por la artesanía española contemporánea, una superviviente de los cambios que este país ha sufrido en los últimos 30 años.

La artesanía es una importante manifestación cultural, histórica y social. Conecta con el legado de los oficios tradicionales, reivindica la cultura local y los funde en un espacio físico. La artesanía cada día está más cerca de la creación artística contemporánea, de ahí que cada vez más artistas y creadores la proponen como una alternativa para revitalizar economías locales con sostenibilidad. Todo esto, junto con un recorrido por la diversidad de procesos creativos que se necesitan para la producción artesanal, permite al espectador la oportunidad de conocer algunos de los mejores proyectos de artesanía que actualmente se pueden encontrar en España.



Super-Packaging. Diseño al servicio del diseño.

Super–Packaging propone un viaje por el pasado, el presente y el futuro del diseño de envases y embalajes. Pensada como una experiencia lúdica para la mirada del espectador, esta muestra transforma una sala de exposiciones en un supermercado en el que poder analizar nuestras rutinas como consumidores a través del diseño de Packaging.

En su primera sección, la exposición se remonta al origen de algunos de los hitos del diseño sin los que no podríamos entender el paisaje comercial del supermercado, desde las latas y los aerosoles a verdaderos iconos universales o locales, como la botella de Coca – Cola o la lata de Cola – Cao.



A continuación, mostraremos el presente del packaging, representado por algunos de los mejores estudios de diseño de nuestro país, que exhiben las diferentes soluciones que actualmente ofrecen a las compañías que solicitan sus servicios. Podremos contemplar los trabajos en diversas categorías de Botánico Estudio (Salamanca), Sidecar (La Rioja), Lacia, Supperstudio y DeLaMata Design (Madrid), Lavernia&Cienfuegos (Valencia), Estudio Maba y Eduardo del Fraile (Murcia) o Cabello x Mure (Jaén).



Replantear el futuro del embalaje pasa por evitar el abuso del plástico y sus derivados, ya que la sociedad necesita envases más ligeros, fácilmente transportables, que contribuyan a la reducción de la huella de carbono y que además sean reciclables. Este es el único replanteamiento posible para evitar la desaparición del packaging.

