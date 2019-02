La Biblioteca Nacional de España devuelve a la sociedad hasta cuatro veces el presupuesto invertido

Por cada euro invertido, la Biblioteca Nacional de España reintegra en servicios un valor de hasta cuatro euros. Así lo refleja un estudio de la Universidad de Alcalá, que ha traducido a valores monetarios las prestaciones de la Biblioteca entre 2015 y 2017. Estas prestaciones, por lo general gratuitas para el usuario final, tienen un valor de mercado superior a los 100 millones de euros. El estudio también muestra una sobresaliente valoración de los servicios de la BNE: 8,57 sobre 10 de media tanto de usuarios con carné como de la web y de las redes sociales de la Biblioteca. Los resultados de este trabajo revelan unas cifras de “retorno a la sociedad” por parte de la BNE sensiblemente superiores a las que obtuvo en 2014 FESABID para el conjunto del sistema bibliotecario español, y muy parejas a los que arroja una ambiciosa investigación publicada en 2013 en el Reino Unido sobre la British Library.

El estudio ha sido realizado por un equipo del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá y ha sido dirigido por el profesor de Economía Aplicada Dr. Juan Carlos Jiménez. Utiliza una metodología ya probada en trabajos semejantes en bibliotecas nacionales de otros países europeos. De cara a la valoración económica, establece para cada uno de los servicios y funciones de la Biblioteca el precio que alcanzaría en el mercado. Al mismo tiempo, utiliza una encuesta contestada por cerca de 2.000 personas, en su mayoría poseedoras del carné de la biblioteca, para conocer el valor que dan a estos servicios.

Destacan por su rentabilidad la Hemeroteca Digital, la Biblioteca Digital Hispánica y la web de la BNE, que en términos absolutos acumulan más de un 60% del valor estimado. Estos servicios, que por su accesibilidad y utilidad sirven a un gran número de usuarios, alcanzan un apreciable valor al ahorrar a los usuarios importantes costes de desplazamiento, alojamiento o manutención. Al mismo tiempo, la digitalización de los fondos bibliotecarios y de hemeroteca pone al servicio de investigadores y lectores de todo el mundo unos recursos que en otras condiciones no lo estarían. Estos servicios digitales son también aquellos a los que la Biblioteca está dedicando un mayor impulso. La Biblioteca Digital Hispánica incorpora más de 200.000 títulos, mientras que la Hemeroteca Digital alcanzó 60 millones de páginas en enero de 2019. Este estímulo es uno de los principales motivos por los que, según el estudio, el valor de la Biblioteca ha aumentado un 37% desde 2015, con un aporte presupuestario similar, que en 2017 se situó en 30 millones de euros. Igualmente se valoran otros servicios como la emisión de carnés, las exposiciones y museo de la BNE, los actos culturales, cursos de formación y servicios de préstamo . La encuesta a los usuarios de la BNE también arroja datos de gran interés. Una mayoría de lectores se inclina por asignar una partida presupuestaria de 3€ per cápita, similar a la recibida por la Biblioteca Nacional de Francia y cinco veces superior a la que actualmente recibe la Biblioteca Nacional de España. Según el criterio de una buena parte de los encuestados, la BNE debería recibir un presupuesto similar al de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (Library of Congress), 642 millones de dólares en el año 2016 (564 millones de euros), más de veinte veces superior al presupuesto de la BNE. La British Library, por su parte, recibe un presupuesto de 1,5€ per cápita, que en términos absolutos triplica el de la BNE.

El objetivo de esta investigación ha sido aproximar cuantitativamente el valor económico y social de la Biblioteca Nacional de España, así como obtener la valoración tanto de los usuarios de esta institución como de quienes tienen una percepción más indirecta de sus beneficios para la sociedad. Mejorar en la contabilización de los bienes intangibles relacionados con la cultura es una oportunidad que permite hacer más visible el valor potencial de proveer beneficios nuevos y mejores a los usuarios y a la sociedad en su conjunto.