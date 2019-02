La experiencia de boda americana llega a Burgos con El granero de San Francisco en el Monasterio del Espino Comunicae

viernes, 1 de febrero de 2019, 15:55 h (CET) El Monasterio del Espino amplía su oferta de espacios donde albergar ceremonias con un granero típico estadounidense, el primero en España para celebraciones nupciales. People Truelove Tellers cuenta su experiencia fotografiando en el nuevo espacio La celebración de bodas en el Monasterio del Espino amplía la diversidad de experiencias para las ceremonias allí alojadas y con esa finalidad, inauguró recientemente El granero de San Francisco. Una construcción típica estadounidense que da a la pareja la posibilidad de tener una experiencia exclusiva para los que busquen una celebración distinta.

De esta forma, pone al alcance de los organizadores la posibilidad de celebrar una boda en un granero americano por primera vez en España, oferta que contrasta con la construcción gótica del siglo XV que caracteriza al monasterio.

Aunque no se ha celebrado ninguna boda todavía, People Truelove Tellers ya ha tenido acceso a El granero de San Francisco para una sesión de pareja y se pudo ver que a pesar de ser una escena única en España, sigue siendo una experiencia conocida para aquellos que hayan asistido a una ceremonia en La Quinta del monasterio. Un espacio natural al aire libre con un espacio cubierto muy íntimo, bien para toda la celebración, o para el baile posterior.

Para más información o consultar la disponibilidad, el Monasterio del Espino hay abierto un formulario de contacto a través del cual atienden a las consultas y resuelven las dudas de los clientes.

Sobre People Truelove Tellers

People Truelove Tellers es un equipo de fotógrafos de bodas y videógrafos que iniciaron Daniel Alonso y Gloria Cavia impulsados por la voluntad de unir sus dos pasiones: la fotografía y las bodas. Más tarde añadieron al equipo a Nacho Alba (fotógrafo) y Ramón Santacruz (videógrafo).

Fueron reconocidos como unos de los fotógrafos de boda más prometedores de 2016 según la lista 30 Rising Stars of wedding photography de Rangefinder Magazine, así como premiados en su Photography Annual Competition de 2017. Sus fotografías han formado parte de listas recopilatorias de lo mejor del año como las de Junebug Weedings o Worthphotographers.

El objetivo de People Truelove Tellers es seguir trabajando desde la pasión para poder contar las historias de sus clientes como se merecen, con toda la dedicación e implicación personal necesarias.

Más información sobre People Truelove Tellers en: peopleproducciones.com

