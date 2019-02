Aprender las tendencias de maquillaje para 2019 con Abeñula Comunicae

viernes, 1 de febrero de 2019, 08:01 h (CET) ¿Qué novedades deparará el 2019 en el mundo del maquillaje? A continuación se repasan las propuestas más trendy del próximo año Pestañas sobrehumanas

Durante el próximo 2019 habrá unas protagonistas indiscutibles: las pestañas. Se cederá especial protagonismo a las miradas intensas y al uso de maquillaje para acentuar la voluminosidad de las pestañas. Para conseguir resultados más llamativos lo más recomendable es utilizar pre-base de pestañas y complementarla con una sombra de ojos de color negro.

Color Block en las sombras de ojos

El color block es una tendencia que cada vez ha ido cobrando más fuerza y aunque empezó dentro de la moda, poco a poco ha ido ganando protagonismo dentro del maquillaje. El próximo año destacará el uso de sombras de ojos color block con la combinación de varios colores llamativos. Eso sí, aunque resulta una tendencia juvenil, divertida y fresca, no será apta para la oficina.

Labios sensuales con tonalidades rojizas

El uso de pintalabios rojos y llamativos será un must. Las tonalidades rojizas combinadas con maquillajes naturales (ojos ahumados o eyeliners incluidos). Resultará una solución elegante y sexy al tiempo que formal.

Las pecas vuelven

Últimamente el street style se ha convertido en una tendencia por lo que las pecas estarán de moda. Potenciarlas y darle más protagonismo será una prioridad.

Minimalismo y propuestas orgánicas

El minimalismo y las soluciones más orgánicas ganarán peso. El uso de rímel, correctores o bases de maquillaje será más que suficiente para perfilar los rasgos y ostentar un look en el que parece que no se ha maquillado. ¡Menos será más!

Soluciones a todo color

Los ojos a todo color irán más allá del color block. Destacará el uso de maquillaje por encima y por debajo del ojo (se podrá ver ejemplos en Cara Delevingne). Sin duda, una fórmula desenfadada y refrescante.

Utilizando los productos de Abeñula, se consiguen los look de tendencia de éste 2019

