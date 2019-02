Líbano sufre el colapso de los sistemas de saneamiento básicos de los refugiados sirios tras las tormentas Los refugiados han excavado canales, pero no lo suficientemente profundos para desviar el agua Redacción Siglo XXI

viernes, 1 de febrero de 2019, 09:22 h (CET) “Los sistemas de saneamiento en asentamientos de refugiados que han colapsado son soluciones de emergencia pensadas para plazos cortos pero más de 350 000 personas llevan ya casi ocho años utilizándolas, desde el inicio del conflicto”, asegura Beatriz Navarro, directora de Acción contra el Hambre en Líbano.



“Nuestros equipos están trabajando contra el reloj no solo para la respuesta de emergencia a la ola de frío sino para poner en marcha mejoras en los campamentos capaces de mitigar el impacto de futuras tormentas que posiblemente se produzcan en los próximos dos o tres meses”, explica Beatriz Navarro.



“Las carpas de los refugiados están muy próximas entre sí y no cuentan con un sistema de drenaje adecuado. Los refugiados han excavado canales, pero no lo suficientemente profundos para desviar la cantidad de agua proveniente de las últimas tormentas de lluvia y nieve”. Además, los canales de drenaje previamente construidos (que ya existían a lo largo de los campos agrícolas para riego) tienden a llenarse con basura, impidiendo el paso del agua, produciéndose inundaciones de aguas sucias más rápido de lo que debería.



Gestión de residuos y salud pública

Nuestros equipos están llevando a cabo sesiones de sensibilización a niños y niñas sobre la importancia del manejo adecuado de desechos y de mantener limpio el entorno para la higiene general. “Hemos distribuido recolectores de basura y bolsas para mejorar la gestión de basura en los campamentos. Los problemas surgen cuando la basura generada es mayor que la frecuencia con la que las municipalidades la recogen. Con las últimas inundaciones de los campamentos se ha puesto de relieve este problema”.



En las afueras de Aarsal, en los campamentos ubicados en las colinas los asentamientos situados más abajo han recibido flujos de fango más pesados y densos, que erosionan más profundamente el suelo, y que por lo general son más destructivos. Además, los tanques sépticos también se han desbordado, fundamentalmente a partir del 17 de enero tras la segunda tormenta, Miriam, mezclándose con el lodo que inundó las tiendas. “A las familias les ha llevado más de una semana limpiar y hacer posible su regreso a sus viviendas”, apunta Marcial Rodríguez, responsable de la base de Zahle, en Líbano, de Acción contra el Hambre.



Algunos de los campamentos donde se asientan los refugiados todavía continúan inundados. Están rodeados de canales de irrigación, en medio de zonas agrícolas. "Durante la primera tormenta, Norma, el pasado 6 de enero, los canales se llenaron de agua demasiado rápido e inundaron la línea de tiendas dispuestas en la orilla.

