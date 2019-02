El 73,7 % de las fragancias femeninas son más caras que sus versiones masculinas El precio medio de las fragancias femeninas ha crecido un 347 % más que las masculinas Redacción Siglo XXI

viernes, 1 de febrero de 2019, 09:18 h (CET) La tasa rosa es un “impuesto de género” que consiste en que el precio de algunos productos es más elevado en su versión femenina. El coste extra de ser mujer se hace patente en productos de uso tan habitual y cotidiano como las fragancias. Esta situación de desigualdad no solo no ha mejorado con los años, sino que la brecha de precios entre los productos destinados a hombres y mujeres se ha incrementado. Durante años, en el marco del estudio sobre la tasa rosa publicado por la Oficina de Consumo de Nueva York en 2016, idealo.es ha estudiado la diferencia de precio por género en productos de este tipo, determinando un preocupante incremento exponencial de la “tasa rosa”, específicamente en el área de perfumería.

La tasa rosa en España En 2018, y tras el análisis de las fragancias más buscadas de 25 marcas diferentes, el estudio de idealo revela que el 73,7 % de las versiones femeninas de estos productos son más caros que su versión para hombres. El precio medio de las fragancias femeninas analizadas es de 0,66 € por mililitro, 8 céntimos de euro por encima de sus versiones masculinas (0,57 € por mililitro), lo que supone una diferencia un 347 % mayor que en 2016, cuando el precio de los productos femeninos era 2,3 céntimos por mililitro más caro que el de los hombres.

La igualdad de precios también se ha visto afectada de forma negativa: en 2016, el 12 % de las fragancias analizadas se podía adquirir al mismo precio, frente a solo el 7,9 % de las mismas en 2018, un descenso de más de un 4 %. Sí se ha reducido, por su parte, el número de fragancias cuya versión masculina tiene un precio más elevado, desde un 27 % del total de productos analizados en 2016 hasta un 18,4 % en 2018. Esto indica que cada vez es mayor la diferencia de precio entre artículos para hombres y para mujeres, perjudicando al cliente femenino.

La diferencia de precios por género en Europa en 2018 Pero este impuesto de género no se encuentra únicamente en España, sino que trasciende a nivel internacional. De cara a analizar su presencia a nivel europeo, idealo ha analizado las diferencias de precios de los 100 perfumes más buscados con variantes para hombre y mujer en los países donde idealo está presente: España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. En todos los países analizados se aprecia esta diferencia de precio en el área de la perfumería, siendo el precio siempre mayor en el caso de la versión femenina del mismo producto.

La diferencia de precios a nivel europeo demuestra que las mujeres siempre salen desfavorecidas en materias de perfumería, con los precios medios de productos femeninos siendo siempre entre un 6 % y un 8 % más caros para las mujeres. El país donde la disparidad de precio es mayor es Francia, donde el coste medio para las mujeres es un 9 % mayor. Alemania, con una diferencia media del 6 % entre la versión femenina y masculina de las fragancias, es el país que se posiciona como más igualitario en materia de precios en fragancias y aguas de colonia.

"Es alarmante ver cómo el precio de un mismo producto aumenta si es una mujer a la que está destinado. La "tasa rosa" es un ejemplo de que, para llegar a una sociedad igualitaria, todos tenemos que poner de nuestra parte, empezando por las empresas que ofrecen productos y servicios, cuyos precios para el mismo producto no deberían, en ningún caso, variar por género",declara Adrián Amorín, Country Manager de idealo.es, "una buena forma de estar atento y evitar, o al menos disminuir, este tipo de diferencias económicas, es comparar precios antes de comprar".

