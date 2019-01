Instaladora Lafuente finaliza 2018 con un aumento notable de su facturación anual Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 17:28 h (CET) La empresa de instalación y lectura contadores de agua y repartidores de costes ha conseguido superar su meta de facturación Las Pymes españolas (pequeñas y medianas empresas) sufrieron un duro revés tras la crisis económica que se produjo a nivel mundial y muchas de estas tuvieron que cerrar sus puertas ya que los beneficios obtenidos no eran suficientes para seguir adelante. Tras años de pérdidas, los beneficios vuelven a formar parte de las Pymes gracias al trabajo del día a día, el buen hacer, la expansión, la competitividad y sobre todo el valor humano.

Las pequeñas empresas del sector de los suministros, agua y energía, también se vieron afectadas por la crisis y por la gran competencia de las multinacionales, pero en estos últimos años han sabido adaptar su estrategia para poder estar presentes en el mercado.

Instaladora Lafuente, empresa de contadores de agua y repartidores de costes, ha conseguido consolidarse en el mercado gracias al gran esfuerzo que han realizado, ampliando su cartera de clientes y su facturación. Comunidades de Propietarios de zonas como Boadilla del Monte, Soto de la Moraleja, Algete, Villanueva del Pardillo, Azuqueca de Henares etc. han puesto su confianza en Instaladora Lafuente para el servicio de lectura y facturación de contadores de agua vía radio y visuales y se suman a todas aquellas zonas en las que ya contaban con el servicio como Vicálvaro, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés, Alcorcón, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Cuenca y obviamente la Comunidad de Madrid.

La pertenencia a asociaciones punteras como por ejemplo AECIM (Asociación de Empresas del Metal de Madrid) ó APECAE (Asociación Española de Empresa de Contadores de Agua y Energía) le han dado una notable visibilidad a la empresa y junto con la decisión de un trabajo constante y bien hecho hacen de Instaladora Lafuente S.L. una empresa más solvente.

Ángel Carramolino, representante de la empresa comentó: "El ambiente de trabajo es fantástico, eso hace que todos aportemos lo mejor de cada uno y rememos en la misma dirección, todo ello nos hace seguir hacia adelante con ilusión".

Combatir las adversidades, enfrentar a las grandes multinacionales y mirar al futuro con la frente alta, es lo que hace a una pequeña empresa ser diferente al resto y poder seguir sumando.

