Gabinete Pericial GPI amplía de nuevo su oferta de servicios en Madrid

jueves, 31 de enero de 2019, 17:12 h (CET) Ahora también disponen de Peritos de Vicios Ocultos, capaces de elaborar todo tipo de informes periciales Debido al cambio que se ha producido en los últimos años, en la forma de consumir de la gente, se ha incrementado considerablemente la compra y venta de coches de segunda mano, lo que conlleva en algunas ocasiones ciertos problemas que pueden afectar a los coches y a los compradores de estos, debido a vicios ocultos u otros engaños.

Por todo ello Gabinete Pericial GPI ha decidido aumentar sus servicios y añadir nuevas categorías de peritos. Como es la de Peritos de Vicios Ocultos. Capaces de elaborar documentos técnicos e informes periciales y dado el caso defenderlos ante un juez.

Vicios Ocultos

Para quienes no sepan de que se trata este tema, es fácil de explicar. Los vicios ocultos, son los defectos o problemas que puede tener un bien o un coche en el caso del que se está hablando, que no se pueden apreciar a simple vista. Por lo que el vendedor vende el bien sin aclarar estos aspectos, datos que quizás de haberlos sabido el comprador, habría rechazado comprar el coche o solicitado una rebaja.

Si se ha dado un caso como este es posible reclamar, pero la normativa a aplicar será diferente según la compraventa se haya realizado entre un particular y una empresa o entre particulares. Cuando se trata del primer caso suele ser más fácil, ya que las empresas suelen afrontar estas situaciones, pero en el segundo caso, suele complicarse y acudir a profesionales del Derecho se convierte en una opción necesaria.

Gabinete Pericial GPI, cuenta con un equipo de peritos expertos en el campo y con las características necesarias, para conseguir buenos resultados. Y están disponibles para cualquier asunto para el que se les necesite. Es por ello que en Gabinete Pericial GPI, se podrá encontrar a los peritos más cualificados y con la mayor experiencia y reputación del mercado.

