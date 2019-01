Fisiotema, amplía la cartera de productos que ofrece a través de su página web Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 17:24 h (CET) Además de poner todos sus productos en oferta, Fisiotema amplía su cartera de productos para ofrecer a sus clientes la mejor selección posible Fisiotema se ha convertido a lo largo de los últimos años en una de las mejores tiendas de fisioterapia y terapia manual de la provincia y una de las mejores tiendas de venta online de productos para este sector.

Con más de diez años en el sector y no solo a nivel nacional, sino también internacional, se diferencian por la seriedad y transparencia que dedican en la venta online de todos sus productos, para los que siempre intentan preparar las mejores ofertas y modelos.

Vendaje neuromuscular, cremas y aceites de masaje, cojines para masaje, material desechable o agujas de punción seca son algunos de los productos que podrás encontrar en su tienda online. Pero cabe destacar como productos estrella sus camillas de fisioterapia y masaje.

Disponen de los últimos modelos en camillas

Camillas para tatuajes, masajes y fisioterapia, camillas hidráulicas, camillas eléctricas, portátiles plegables y fijas, de las mejores calidades y al mejor precio.

Por ejemplo las camillas hidráulicas que ofrece a través de su tienda online, son productos fabricados en España y con garantía de 3 años, que pueden regularse en altura y tienen cabezal accionado mediante resorte de gas y ruedas escamoteables.

También son especialistas en vendaje neuromuscular o kinesiotaping.Este vendaje suele utilizarse para tratar lesiones de atletas y otros trastornos físicos con cintas de algodón adhesivas.

Además siendo conscientes de los precios de algunos de sus productos, también disponen de uno de los mejores métodos y más seguros de financiación, como es paga + tarde, a través del que se podrá elegir el numero de cuotas y no sin necesidad de papeleos, ya que confirmarán la financiación de forma inmediata. Para que se pueda disfrutar cuanto antes de las mejores camillas deFisiotemay empezar a sacar beneficios de ellas para el negocio lo más rápido posible

