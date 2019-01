Gana Energía participa en Energy Revolution: disrupción y financiación a debate

Más de 200 profesionales y expertos del sector energético se dieron cita ayer en el mayor congreso nacional de energías renovables que se celebró en Valencia y que fue inaugurado por la directora general de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica, Mª Jesús Martín. Gana Energía, durante su intervención, dejó patente el importante papel que representa la irrupción de las nuevas comercializadoras y sus elementos diferenciadores, donde el foco está siempre puesto en el cliente Gana Energía, startup comercializadora de electricidad de origen 100% renovable e impulsada por la aceleradora Lanzadera, tuvo la oportunidad de participar ayer en Energy Revolution, el mayor congreso nacional de energías renovables que se celebró en Valencia y que contó con la asistencia de más de 200 profesionales y expertos del sector energético.

El congreso, inaugurado por la directora general de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica, Mª Jesús Martín y organizado por Avaesen, la Asociación Valenciana de Empresas de la Energía, sirvió como escenario para el análisis de las oportunidades que brindan para España el nuevo marco regulatorio energético, la evolución tecnológica y la drástica reducción de costes que han experimentado las energías renovables.

Sara Moreno Chennane, responsable de Comunicación y Marketing de Gana Energía, participó en una mesa redonda donde se debatió sobre el papel que ha representado la irrupción de las nuevas comercializadoras en el marco energético y donde se habló de 'disrupción' y 'financiación'.

Durante su intervención, Moreno señaló, como principal elemento diferenciador, el carácter disruptivo entendido desde diferentes puntos de vista, por un lado, el operacional, donde el consumidor está siempre en el centro del proyecto y, por otro, desde el punto de vista de desarrollo de negocio, donde, a través de un equipo de desarrolladores software, que suponen el 40% de la plantilla, se trabaja para facilitar y agilizar el proceso de contratación. "Actualmente estamos trabajando en dos proyectos que buscan aportar al usuario algo más que ahorro, que es justo en lo que destacamos ahora. En un sector donde el consumidor final siempre ha sido ninguneado, nosotros rompemos este esquema, siempre pensando en cada movimiento que hacemos con el objetivo de aportar más al consumidor final", comenta Moreno.

En cuanto a la financiación en el sector energético, las opciones son muy amplias pero en opinión de Moreno, "hasta que no se afronta una ronda de inversión es difícil valorar cuál sería el medio ideal, crowfunding, business angels o fondos de capital riesgo. Todas son buenas opciones pero tenemos que valorar sus ventajas e inconvenientes".

Representantes de toda la cadena de valor del sector energético: fabricantes, instaladores, ingenierías, productores, cooperativas, gestoras, administración pública, comercializadoras, banca y consumidores, tuvieron la oportunidad de analizar las oportunidades y retos a los que se enfrenta España desde una perspectiva financiera (projectfinance, PPA, crowdlending etc.), así como administrativa (tramitación automática y local, plazos etc.) y técnica (nuevas tecnologías, adaptación y capacidad de la red etc).

El congreso dejó patente que las energías renovables, además de ser tan competitivas como cualquier otra fuente, cuentan con beneficios medioambientales y sociales que las posicionan como protagonistas indiscutibles en cualquier desarrollo energético.