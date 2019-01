Bemasa Caps crece un 17 por ciento en 2018 Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 15:35 h (CET) La empresa murciana cierra el año con una facturación de 30,9 millones de euros y un porcentaje de exportación del 45%. Estos resultados se deben, en gran medida, al incremento de las ventas de la línea Twist Off, que en 2019 incorporará a su producción un nuevo formato libre de PVC Bemasa Caps S.A., empresa española especializada en la fabricación y comercialización de tapas y maquinaria de embalaje, ha cerrado 2018 con una facturación de 30,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17% con respecto al año anterior. El aumento de las ventas de la línea Twist Off supuso una parte importante de la facturación y, de cara a 2019, se presenta con un nuevo formato libre de PVC, cuya exportación se centrará principalmente en Europa.

Además, durante 2018, Bemasa Caps llevó a cabo una inversión de 1,5 millones de euros que ha servido, entre otras acciones, para el lanzamiento de la línea oval, también llamada libra americana, un formato de fácil apertura. Con una fabricación prevista de 50 millones de unidades al año, dirigida principalmente al mercado americano, está previsto que sea uno de los productos más vendidos de 2019.

Con sede central en Molina de Segura, Bemasa Caps cuenta también con una filial en Egipto, que afianza su proceso de crecimiento e internacionalización y le ha llevado a convertirse en una referencia en su sector.

Sobre Bemasa Caps

Bemasa Caps es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de tapas y maquinaria de embalaje. Fundada en 1990 y con sede en Molina de Segura, Bemasa Caps está especializada en la producción de tapas caps-twist® y tapas de fácil apertura, así como de máquinas capsuladoras y detectores de vacío, todos ellos con una importante presencia en mercados nacionales e internacionales. En la actualidad, la compañía cuenta con 170 empleados en su fábrica de Molina de Segura (Murcia). Desde aquí se distribuyen más de 900 millones de sus diferentes formatos de tapas a distintos puntos de España y del resto del mundo, ya que el exporta el 45% de su producción.

