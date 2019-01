Cerrajeros Bonalba se consolida en Muchamiel y abre nuevas líneas de negocio Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 14:31 h (CET) Cerrajeros Bonalba ha abierto nuevas líneas de negocio de cerrajería por toda la provincia de Alicante La cerrajería en la actualidad está pasando por un buen momento porque son cada vez más los clientes que vuelven a requerir de los servicios de un cerrajero para solventar sus problemas de cerrajería. Por ello, cada vez se requiere un mayor grado de profesionalidad y atención para estar siempre al tanto de las últimas peticiones e innovaciones de este sector.

Cerrajeros Bonalba, emplea las nuevas tecnologías y cuenta con los mejores profesionales del sector para ofrecer servicios de máxima calidad a un precio razonable y competitivo dentro del mercado. Por ahora sus servicios se desempeñan en Bonalba, Muchamiel, también conocido como Mutxamel y zonas y poblaciones de alrededor.

La necesidad de una mayor competitividad y rapidez ha conseguido que Cerrajeros Bonalba 24 horas cuente con una gama de vehículos especializados para llegar con rapidez a todas las ubicaciones de los clientes y ofrecer un servicio de cerrajeros en Bonalba urgentes las 24 horas del día y los 365 días del año.

Cuentan con más de 20 años de experiencia y con los precios más competitivos del mercado, que no mellan la calidad de sus servicios. Y que los convierten en una empresa referente para muchos de sus clientes. Ya que los servicios que ofrecen también son variados. Apertura y venta de puertas estándar, blindadas y acorazadas; persianas comerciales; candados de suelo; cajas de seguridad. Reparación, cambio y venta de cilindros; gorjas; núcleos de acorazada; cerrojos de baja, media y alta seguridad, etc.

No existen secretos para Cerrajeros Urgentes Bonalba, cuyos técnicos están ampliamente capacitados para resolver cualquier tipo de problema cerrajero. A cualquier hora del día los 365 días del año. Ya sea en Bonalba, Mutxamel o alrededores.

