Urban Lab Madrid ofrece la posibilidad de consolidar un proyecto empresarial desde cualquier lugar

jueves, 31 de enero de 2019, 12:11 h (CET) Disponer de los servicios de una oficina virtual puede ser de gran ayuda a la hora de emprender Desarrollar una idea de negocio requiere muchas veces de un espacio físico, mobiliario, personal, entre otros factores que desvelan al emprendedor la dificultad de emprender si no se dispone de un capital mínimo para invertir en infraestructura. Sin embargo, con el avance de las tecnologías han surgido nuevas formas de gestionar las funciones propias de una oficina y gracias a ello entran en juego las llamadas “Oficinas Virtuales”.

Una oficina virtual es un servicio online, donde se lleva a cabo las tareas que se realizan en una oficina convencional, por lo que no es necesario un espacio físico para realizar las gestiones sencillas de la empresa.

Dentro de estos servicios se encuentran, trabajos de atención al cliente, ya sea recepción de llamadas o mensajes, correspondencia, gestión de paquetería, domiciliación fiscal y comercial. Los principales profesionales que hacen mayor uso del servicio de oficina virtual son: autónomos o freelances, negocio únicamente online, grandes empresas que se encuentran en distintos países o ciudades y nuevas empresas que necesitan un apoyo económico.

Ventajas que ofrecen los servicios de oficina virtual:

Ubica el negocio en una dirección privilegiada .

. Disminuye o elimina el coste de apertura, espacio, contratos, mobiliarios, mantenimiento, instalaciones, servicio, etc.

de apertura, espacio, contratos, mobiliarios, mantenimiento, instalaciones, servicio, etc. Al reducir el coste se puede incluir precios más bajos, haciéndolo más competitivo en el mercado.

Gestiona la empresa desde cualquier lugar y en cualquier horario .

. Conexión con los clientes permanentemente.

permanentemente. Permite nuevas oportunidades de crecimiento a empresas pequeñas que comienzan su actividad desde casa.

Ahorro de tiempo. Por lo que aumenta la productividad y el enfoque en objetivos propuestos. Urban Lab Madrid cuenta con las mejores opciones en Oficina Virtual dando toda la representatividad necesaria para hacer crecer cualquier proyecto empresarial.

Teléfono para más información: +34 911 254 210

