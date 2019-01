Abanderados del diseño internacional, en febrero en IED Madrid Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 09:04 h (CET) ​Por segundo año consecutivo, el IED Madrid es la institución educativa oficial del Madrid Design Festival, uno de los eventos más importantes del sector del diseño en España, que tendrá lugar a partir de febrero de 2019 Bajo el claim Rediseñar el mundo, IED Madrid invita a tres importantes abanderadas del nuevo design a dar una charla en su centro, abierto a todos los amantes del diseño. En sus ponencias, de entrada gratuita, se se analizará cómo, a través del diseño, se puede reflexionar sobre cuestiones que afectan a la sociedad con el objetivo de agitar conciencias y avanzar hacia la construcción de un cambio positivo. El día 5 de febrero será el turno de Marjan van Aubel, la multipremiada “diseñadora solar” trabaja en el campo de la sostenibilidad y el diseño tecnológico. Su propósito es ampliar el campo de la tecnología solar, haciéndola más accesible e interesante para el gran público. María Rufilanchas, creadora de la marca responsable Teta&Teta, que pretende crear conciencia social a través de sus diseños, no solo con productos sino también iniciativas sociales, dará su charla el 18 de febrero a las 19,30. Tereza Ruller, del estudio The Rodina, dará una conferencia sobre cómo los diseñadores pueden involucrar más a su audiencia, y la motivación que la mueve a crear procesos gráficos abiertos, acuñando el término de diseño performativo. Su conferencia, en inglés, es el 26 de febrero a las 19,30 en IED Madrid (Flor Alta 8, Madrid)

Estas charlas no son las únicas actividades en torno al diseño que organiza IED Madrid en este mes entrante: Completan su calendario de actividades varias exposiciones, como una en torno a la figura del maestro Balenciaga, o una exposición dedicada al oficio de la sastrería de la mano de Gancedo, una performance a través de camisetas con mensaje con la diseñadora Yulia Yadrisnikova, o incluso una verbena innovadora que recreará la fiesta popular incorporando instrumentos del s.XXI, entre otras. Además, han creado tres rutas guiadas por Madrid capital en las que conocer diferentes talleres y estudios de diseñadores, en los barrios de Las Letras, Chueca, y Carabanchel.

El programa completo puede consultarse aquí, un completo programa que este año se extiende por las tres sedes del IED Madrid, con el fin de acercar al gran público una práctica profesional que está transformando el mundo en el que se vive.

