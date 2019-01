Madrid y Barcelona, rehenes del caos callejero

Cuando una nación pierde el control de parte de sus ciudadanos es evidente que, sus gobernantes, no son capaces de cumplir con la función que se les encomendó, por los votantes, de gobernar con eficacia un Estado democrático. La táctica de los antisistema, de los anarquistas, de los descontentos y de aquellos que, de alguna manera, quieren hacerse con el poder, cuando saben que no tienen posibilidad alguna de conseguirlo a través del veredicto de las urnas. Sin duda alguna, los recientes acontecimientos que han venido afectando a las dos ciudades más importantes de España, Madrid y Barcelona, convertidas en el centro de las actividades de todos aquellos que han decidido prescindir de los medios legales que toda democracia, a través de sus tres poderes, tiene establecidos para que, cada ciudadano o grupo de ellos, pueda pedir que se les garanticen sus derechos, a través del único medio que existe en cualquier Estado de derecho: acudir a los tribunales de Justicia y someterse a su veredicto.

Cuando, como sucede en el caso de España, el Gobierno de la nación en lugar de gobernar opta por escurrir el bulto, desviar los problemas, de los que debiera hacerse cargo, hacia otras estancias de modo que, como es el caso que nos ocupa, el tema sobre el que se ha establecido una controversia afecta a todo el territorio nacional y, cualquier decisión que se debiera tomar sobre él, también debería servir para que tuviera vigencia en todo el país evitando que, al atribuir a cada autonomía la facultad de aplicar la solución que tomara cada gobierno autonómico, se podría dar el caso de que, en cada una de las 17 autonomías, se pudieran dar soluciones diversas que, aceptadas o no por las partes interesadas, pudieran dar lugar a que, en España, acabara existiendo una distinta legislación para un mismo tema en cada autonomía, con la nefastas consecuencias que para un país se derivaran de tal dispersión normativa.

El ministro de Fomento derivó el tema de los taxis, percatándose de que no tenía una solución fácil, trasladando la responsabilidad a los gobiernos autonómicos y ellos, a su vez, decidieron trasladarlos a sus respectivos municipios, con lo que se consumó el gran caos del que, todavía, en ciudades como Madrid y Barcelona, las principalmente afectadas por el problema surgido entre los taxis y las VTC, se siguen pagando las consecuencias. Pero no queremos redundar en un tema del que ya nos ocupamos en otro comentario, sino incidir en el hecho, evidente, de que tanto en una como en otra capital, la ciudadanía, ante la pasividad verdaderamente abochornante de sus políticos y autoridades municipales, no dejan de estar sometidas a una presión constante que lleva camino, si no se toman las medidas adecuadas para luchar contra este fenómeno, de convertirlas en lugares inhabitables donde, cada día, el ciudadano que deba acudir a su trabajo, cuando sale de su domicilio para dirigirse a él, tanto en vehículo propio como en transportes municipales, salir a la compra, acompañar a los niños a la escuela o realizar gestiones varias u otros cometidos, no sabe con qué nuevo, obstáculo se va a encontrar, en una ciudad en la que las calles se han convertido en el medio de reivindicar pretendidos derechos de una serie de colectivos que han decidido que, impidiendo la normal circulación de los ciudadanos por sus calles y avenidas; vociferando y amenazando; rompiendo escaparates o quemando contenedores; intimidando y cargando contra la fuerza pública ( incapaz de contener a multitudes que saben perfectamente que, las fuerzas del orden, tienen órdenes específicas de sus jefes y, éstos, de los políticos municipales, de no cargar, no causar heridos y de mantenerse impávidos por muchas barbaridades que les digan, que les hagan o que vean hacer a los iracundos activistas que, lo que en realidad se proponen, es causar el mayor clamor, la detención de toda la circulación por la ciudad y cuantos más y mayores desperfectos les sea posible provocar).

Es evidente que los habitantes de ambas capitales no es que estén sometidos a todas estas molestia de un forma más o menos esporádica; que estemos hablando de fenómenos que no se repiten y que, si lo hicieran, fuera de Pascuas a Ramos; no, no, es que, cuando hacemos referencia a este fenómeno al que, las capitales a que nos estamos refiriendo, se encuentran sometidas, es que es algo en lo que, por fas o por nefas, se viene reproduciendo prácticamente a diario ya que, cuando no son los empleados públicos los que salen a la calle para reivindicar sus derechos, son los sanitarios o los bomberos ( por ciento, los de Barcelona ya han anunciado una para los próximos días), cuando no son los gais y lesbianas los que inundan las ciudades con sus exóticos plumajes y desnudeces o las feministas recientemente unidas al sistema de presionar a las autoridades y a los jueces para que se sientan forzados y carguen la mano sobre los acusados de haber cometidos actos impúdicos contra las mujeres que, pobrecillas, no hacen más que ir pidiendo guerra con sus transparencias, desnudeces, actitudes y desplantes ( pero no se atreva a criticarlas porque, como en el caso de los abortos, ellas tienen el derecho a provocar y mostrarse al sexo contrario como cebos sin que nadie les pueda recriminar sus actitudes pero, cuando se trata de juzgar a los que tuvieron la debilidad de caer en la tentación, salen las feministas como fieras para pedir venganza contra todos los varones a los que ya se les ha negado la presunción de inocencia por el `propio TS).

Y llega un momento en el que, los ciudadanos que estamos afectados directamente por estas situaciones, mientras los políticos de la Generalitat se dedican a pagarle la gran vida en su dorado retiro de Waterloo al señor Puigdemont; discuten entre ellos sobre quién es el que deberá llevar la voz cantante en el gobierno de su imaginaria República catalana; o quién va a explotar mejor los disturbios que tienen preparados para cuando se juzgue a aquellos presuntos delincuentes y políticos que, incumpliendo su deber como funcionarios del Estado, traicionaron a la patria pretendiendo llevar a cabo un acto que había sido prohibido por el TC y por las Cortes españolas, en virtud de unos supuestos derechos históricos que ni existen, ni se los encuentra y sólo parece que han sido fruto de la imaginación de unos cuantos iluminados que pensaron que, engañando a los ciudadanos, conseguirían fama, poder y dinero. Nos preguntamos seriamente, si todo este dinero que van gastando, a manos llenas, en toda esta parafernalia separatista, dedicado a ir creando una administración catalana paralela, a cargo de nuestros impuestos, no debiera de haber sido fiscalizado e incautado por el Estado, en lugar de, como viene sucediendo, haya sido el propio Gobierno el que les sigue financiando y entregándoles, a manos llenas, ayudas y compensaciones por no se sabe qué conceptos de los muchos que, como sanguijuelas, siguen pidiendo los soberanistas catalanes, sin que les importe un pito que lo que pretenden en realidad sea la independencia del Estado español y que, en consecuencia, sería ya hora de que se financiaran ellos mismos, sin ningún apoyo de España a la que, por cierto, le deben y tendrían que pagárselo en caso de ruptura, todos los servicios que han venido consiguiendo del Estado para la autonomía catalana.

El Gobierno del señor P.Sánchez, por su parte, convencido de que de lo que se trata es de conseguir alcanzar el año 2020 en el poder; pensando que, durante el tiempo que queda hasta entonces, lo primordial es ir aparentando que se ocupa de las necesidades sociales de los españoles, de ir subvencionando a feministas, de ir aceptando inmigrantes aunque estos entren a miles por la frontera sur de España y no se sepa lo que hay que hacer con ellos; de ir satisfaciendo a sus socios separatistas y comunistas, cediendo en todo lo que le proponen con el objetivo de seguir contando con sus votos, hasta la llegada de las nuevas elecciones; con un Presidente que ha decidido estar fuera de España cuanto tiempo le sea posible para así evitar el tener que responder de las cuestiones que sabe que le pueden perjudicar y con unos ministros que se ven incapaces de hacer frente a sus responsabilidades, actuando con la temeridad de aquellos que saben que sólo tienen una opción de seguir sobreviviendo, manteniéndose en sus errores y pretendiendo poner en práctica unos PGE que saben que no van a poder sostener debido a que, el mismo Banco de España ya lo ha anunciado, todo lo que tenían previsto recaudar con los nuevos impuestos que van a imponer, no va a bastar para cubrir el aumento del gasto público que tienen presupuestado y, la deuda pública no está en condiciones de incrementarse cuando ya está en un momento en el que, desde Bruselas, se nos viene advirtiendo que no es posible sostenerla y se nos advierte que hay que irla disminuyendo.

En realidad, si no hay alguien que lo remedie, tanto en Madrid como en Barcelona, quizá más todavía en la ciudad condal, se está entrando en una dinámica, tanto desde el punto de vista de la política de sus respectivos equipos municipales, como por los dirigentes de los partidos políticos que están preparando sus estrategias ante las próximas elecciones municipales, que tiene todos los visos de que no va a tardar a que, por parte de los grupos violentos que parecen actuar con plena indemnidad, provocando situaciones de enfrentamientos, como es el caso los CDR que obran por su cuenta, sin que haya nadie quien les ponga freno o por parte de sus propios dirigentes autonómicos o locales, como son los señores Torra, en la Generalitat y la alcaldesa, señora Colau, como primera autoridad municipal; no parece que haya la más mínima intención de impedir el caos que se viene anunciando desde hace meses y que, ellos, voluntariamente parecen empeñados en favorecer pensando en que, cuanto peor sea la tensión que se consiga en Barcelona, cuantas más sean las manifestaciones que salgan a las calles o las protestas que se lleven a cabo ante los partidos de derechas o ante las sedes del Gobierno en Cataluña, más van a tener al señor P:Sánchez en disposición de ceder a las peticiones que le vienen haciendo los separatistas; entre las cuales, no hay duda alguna, la principal es que el Gobierno de Madrid adopte una postura favorable a que, las posibles sentencias a las que pudieran ser condenados los actuales encausados por los sucesos del 1.O por el TS, fueran amnistiados o indultados los condenados para que, finalmente, pudieran reintegrarse a los cargos de los que fueron suspendidos a causa de su ingreso en prisión. En definitiva, anular el proceso de España contra aquellos que actuaron deslealmente y contra la Constitución, de forma que, de los que se trataba, era de construir un nuevo estado catalán independiente del resto de la nación.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, y desde el punto de vista de un ciudadano que vive en Cataluña, tenemos la desagradable impresión de que se está produciendo un cambio radical en la política española, que nos va a llevar, en manos de los socialistas y de su líder, el señor Sánchez, a un punto en el que va a ser muy difícil que se pueda evitar que las calles de las principales ciudades de España se conviertan en rehenes de quienes decidan que, para conseguir la aprobación en temas en los que no se vean con ánimos de poder conseguirlos a través de las Cortes, el sistema alternativo va a ser paralizar la vida ciudadana, ocupar los lugares estratégicos desafiando al orden constitucional y chantajear las autoridades para que se vean obligadas a ceder para evitar males mayores. El impedir que se llegue a estos extremos sólo tiene una verdadera opción que, de momento, se nos antoja harto difícil: la actuación conjunta de los partidos de centro y centro derecha, prescindiendo de líneas rojas ni de susceptibilidades partidistas. En caso contrario, pocas posibilidades vemos a que sea posible salir de este embudo que parece que nos conduce a la fatalidad de un gobierno comunista, al estilo de los que hay en la América latina.