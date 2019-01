Ponte en forma y luce un cuerpo 10 este verano ​Con el verano a la vuelta de la esquina muchos empiezan a preocuparse por la figura que podrán lucir en bañador durante los meses más cálidos del año Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de enero de 2019, 22:15 h (CET) Los primeros meses del año son idóneos para hacer un planteamiento de ejercicio que nos permita tener el suficiente tiempo como para llegar a las vacaciones habiendo podido hacer los deberes.

Existen muchas formas de cuidar nuestro cuerpo, pero es recomendable sincerarnos con nosotros mismos y escoger aquella que nos vaya a permitir ser constantes, y que nos guste tanto como para no abandonarla al cabo de unos días. Debemos tener en cuenta que no sólo tendremos que cuidar nuestro cuerpo a nivel físico. La alimentación es un factor fundamental, y contar con un buen equipo de entrenadores especializados nos garantizará el éxito, y nos motivará para seguir trabajando.

Al ponernos en manos de profesionales cualificados, obtenemos una línea de trabajo acorde a nuestras características tanto físicas como personales. Conseguir un cuerpo y mente en completo equilibrio no es una tarea sencilla, y las personas más persistentes y que alcanzan el éxito lo consiguen gracias a la ayuda de un entrenador personal. Entrenar en el gimnasio Es el método preferido por la mayoría. El gimnasio busca capacitar a una persona en todo sentido con el fin de que logre un estado de salud idóneo para enfrentar día a día, sin ninguna clase de complicación física, adaptando pesos y tiempos, y ofreciendo una amplia gama de actividades para toda clase de personas.

Zumba, boxeo, yoga, pilares, karate, entrenamiento de tonificación, modelación de masa muscular… Todo ello combinado con servicios de nutrición. Por eso participar en un gimnasio ayuda a desconectar de la rutina y a fijarse unos objetivos que, al ir viendo la evolución, anima a conseguir.

Gimnasios como el centro Sparta Sport Center Oviedo presentan más de 400 horas al mes de actividades, donde solo el usuario podrá decidir qué hacer, siempre contando con la supervisión y asesoramiento de personal especializado. Cuenta con las instalaciones más modernas del país, por eso no solo contaras con el mejor equipo de trabajo sino que tendrás a tu disposición la mejor maquinaria y equipos para entrenamiento. Destaca su sala exclusiva de spinnin, el salón de pesas o musculación y la sala de gimnasia. Como puedes ver es muy importante que un centro de entrenamiento cuenta para cada una de las actividades o tipos de entrenamiento con un espacio explícito con el fin de que las personas puedan concentrarse en su entrenamiento. Entrenar en el gimnasio Muchos eligen entrenar en casa. Pese a que no contamos con todos los elementos que nos ofrece un centro especializado, haciendo ejercicio en nuestro hogar conseguimos ahorrar mucho tiempo.

Es una forma ideal de entrenar para personas que ya conocen muy a fondo el entrenamiento que desean realizar. Sin embargo puede ser contraproducente para los más inexpertos, ya que es muy habitual que se produzcan lesiones. La tasa de éxito en el caso del entrenamiento en casa es mucho más reducida debido a que la comodidad acaba transformándose a menudo en dejadez por falta de tiempo.

