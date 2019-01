Goya Smart Coworking apuesta por los nuevos emprendedores con una innovadora oferta Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 16:42 h (CET) Los profesionales hoy en día ya no se conforman con buscar el éxito de sus negocios. Existe una ola de nuevos emprendedores innovadores y con grandes proyectos que pretenden, además de conseguir su desarrollo y beneficio económico, asegurar que su actividad causa un impacto social y ecológico positivo en su entorno Estos emprendedores apuestan por espacios inspiradores que favorezcan el trabajo colaborativo y, a la vez, les permita una solución flexible y a la medida de sus necesidades sin contratos asfixiantes o de “talla única”; puestos de trabajo por días sueltos, por horas, cambios de tarifa según cambien sus propias circunstancias etc. de forma que la inversión en su espacio de trabajo esté adaptada a su momento como emprendedor/a y que sea económicamente asumible. De hecho, se augura que en 2020 en torno al 40% del personal trabajará como freelance o emprendedor debido a las comodidades y la libertad que ofrece esta modalidad de trabajo. ¿Por qué pagar por una oficina completa si sólo se necesita un escritorio y usar de vez en cuando la sala de reuniones o una sala de formación?

Pero no sólo valoran este aspecto sino que también buscan un entorno que genere oportunidades, por eso valoran la comunidad que habite este espacio, los perfiles humanos y profesionales de quienes los conforman. Se habla de comunidad, una comunidad variopinta de profesionales independientes que puntualmente pueden colaborar en un proyecto, participar en un evento, generar un mastermind o hacer un brainstorming-lluvia de ideas etc.

Ante estas nuevas necesidades, han aparecido los espacios de coworking, originalmente creados por los propios emprendedores de forma natural, comunidades espontáneas que han generado todo un modelo de entorno de trabajo. Este cambio ha supuesto una revolución en el sector llevando a las empresas de alquiler inmobiliario y a los distintos centros de negocio a cambiar su modelo de negocio, ya que lo que antes era simplemente una oferta de espacio ahora se ha convertido en un servicio que va mucho más allá y que genera un valor añadido que cada vez está menos sujeto al lugar físico de trabajo.

Este incremento también se refleja en las grandes multinacionales. Que pretenden que en los próximos años el 30% de su plantilla acabe trabajando en espacios de coworking. (*fuente abajo del artículo)

El nuevo panorama que se abre con la aparición de los espacios coworking supone la transformación de estos espacios en un valor añadido para los profesionales. Tanto es así, que durante el año 2017 incrementó un 41% el número de miembros de espacios de coworking.

Desde que llegasen a Europa en 2002, la oferta de espacios de trabajo compartido ha supuesto la generación de comunidades en las que los profesionales pueden unirse a personas que comparten su filosofía.

Debido a ello, este nuevo modelo ocupa ya el 2% del mercado inmobiliario en España y se prevé que llegue a alcanzar el 15%. La adaptación a este nuevo perfil de profesionales más libres e independientes fue la razón para que se crease Goya Smart Coworking.

Esta idea surge de una familia con amplia tradición de emprender que conecta con estas necesidades, reconociendo todo el valor que generan y, por eso, invirtió su tiempo en conseguir crear un espacio que reúna todas estas características y favorezca la creación de un entorno emprendedor vivo y activo.

Goya Smart Coworking se sitúa en el barrio de Salamanca, en el centro de Madrid, aportando unas vistas espectaculares de la ciudad en un entorno magnífico para el trabajo y el relax a escasos metros del parque del Retiro. Su situación geográfica permite grandes facilidades para la comunicación en transporte, situado a 20 metros del Metro Velázquez, lo que lo convierte en un espacio coworking en Madrid ideal para profesionales que se encuentran concienciados de cambiar las cosas a mejor.

Con esta idea de ayudar a estos nuevos profesionales a abrirse su camino, Goya Smart Coworking, ha diseñado una oferta específica dirigida tanto para emprendedores que acaban de comenzar como para estudiantes de máster que empiecen su carrera profesional con descuentos de hasta el 30% sobre sus tarifas regulares, apostando claramente por el progreso de los nuevos profesionales.

