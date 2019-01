Los préstamos rápidos de Finer.es ahora son todavía más flexibles y asequibles

A partir de ahora, todos los clientes pueden extender el plazo de su préstamo a una tasa más baja Finer.es trabaja constantemente para mejorar el servicio y se esfuerza para que sus préstamos sean cómodos y asequibles para todo el mundo. Debido a las numerosas solicitudes de los clientes, Finer.es ha reducido el coste del período de extensión de préstamo más popular. Ahora, extender el préstamo 30 días tiene un coste del 0,9% por día (una de las ofertas más baratas del mercado de los servicios financieros de España).

La extensión del plazo de un préstamo es un servicio cómodo para los clientes que solo ofrecer Finer.es y otras compañías, aunque con condiciones menos favorables. En Finer.es, las opciones de extensión del plazo de un préstamo son de 7, 14 y 30 días. El uso del servicio de extensión ayuda a los clientes a evitar morosidad en los préstamos y mantener un historial crediticio impecable.

Finer.es se destaca entre otras organizaciones de microfinanzas por la flexibilidad de las condiciones de los préstamos. Por ejemplo, es posible obtener un préstamo durante 35 días en Finer.es, que es 5 días más que la oferta media del mercado. El hecho de que no exista un límite máximo de edad para solicitar un préstamo también dice mucho a favor de las condiciones de Finer.es: no importa si el cliente está jubilado o no, la asistencia financiera es igualmente necesaria para personas de todas las edades.

También cabe destacar la comodidad del servicio de Finer.es. Los clientes pueden solicitar un préstamo en línea en cualquier momento, en el sitio web de finer.es o en la app móvil de Finer (se puede descargar en Google Play). Además, todos los clientes que repiten obtienen un descuento de hasta el 30% en cada recibo posterior.

Acerca de Finer.es

En marzo de 2018 arrancó el servicio de micropréstamos online Finer.es. Es un servicio internacional de préstamos online que se especializa en préstamos a personas físicas. El propósito de Finer.es es proporcionar a los prestatarios servicios de calidad.

Esto no es una oferta pública. Se puede encontrar toda la información actualizada en el sitio web www.finer.es

