Cinco claves de Cigna para facilitar la reincorporación laboral de un empleado tras un cáncer Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 16:39 h (CET) Gracias al aumento de la supervivencia, el número de adultos que retoman su actividad profesional tras un proceso oncológico es cada día mayor. En estos casos, el enfoque y apoyo que se brinde desde el departamento de RRHH debe ser holístico y a largo plazo Cada año se diagnostican en España cerca de 228.500 nuevos casos de cáncer. De ellos, el 39% tiene menos de 65 años, y únicamente el 4% son menores de 39, según los últimos datos extraídos del Observatorio del Cáncer (AECC). Si bien su incidencia crece -en 2035 se diagnosticarán más de 315.000 nuevos casos anuales, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) – cada vez hay más garantías de éxito de curación. Y gracias a este aumento de la supervivencia, el porcentaje de reincorporación laboral es cada día mayor.

"El departamento de Recursos Humanos debe asegurar un contexto laboral adecuado para la persona que ha vivido un proceso oncológico, procurando que la vuelta al trabajo suponga un paso hacia adelante en su recuperación, tanto física como emocional", destaca Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna España. El enfoque y apoyo que se brinde desde RRHH debe ser holístico y estar presente a largo plazo, y no solo durante los primeros días o semanas. Así, es importante crear una cultura laboral con pautas de actuación adaptadas a las necesidades específicas de las personas que vuelven a su actividad profesional al superar esta enfermedad.

En este sentido, es muy importante prestar atención especial a los aspectos psicológicos y relacionales. Por eso, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero), Cigna expone cinco claves para facilitar la reincorporación laboral tras padecer un cáncer:

Conocer los retos físicos y psicológicos de la reincorporación laboral. La vuelta al trabajo supone el reencuentro del trabajador con uno de los aspectos más importantes de su vida: su actividad profesional. Esta vuelta a la normalidad tiene múltiples efectos positivos en la recuperación física y emocional de la persona, pero también puede ser causa de miedos y preocupaciones: temor a no rendir como antes, incertidumbre por cómo va a relacionarse con otros compañeros, por eso, es muy importante ser empáticos con su situación, ayudándole a ganar seguridad consigo mismo.

Ayudar al trabajador a combatir la ansiedad. La reincorporación laboral tiene que realizarse de manera progresiva y paulatina, manteniendo un diálogo abierto y facilitando las vías adecuadas para que sea lo más flexible posible. En este sentido, una buena idea es fijar un calendario de reuniones para tratar su evolución en el puesto de trabajo. Además, se recomienda poner a su disposición herramientas de apoyo específicas, tales como apoyo psicológico gratuito o asesoría laboral.

Reforzar la red de apoyo en la plantilla. Contar con una red de apoyo dentro de la empresa es un factor clave para el éxito de la reincorporación laboral. Por eso, una iniciativa muy interesante para reforzar el compañerismo es poner en marcha sesiones interactivas con preguntas y respuestas sobre esta enfermedad. Además, es muy importante incluir al empleado en los proyectos y actividades sociales en las que se haría habitualmente, con total normalidad.

Facilitar la conciliación tratamiento–familia–trabajo. La persona necesitará, por parte de la empresa, ciertas concesiones: descansos periódicos, llamadas personales, ausencias por el tratamiento o por cita médica, posibilidad de teletrabajo, etc. Además, puede ser interesante apoyar la implantación de herramientas de telemedicina en la empresa, de gran ayuda para empleados tras un cáncer: gracias a ellas, pueden controlar mejor su estado de salud, resolver algunas dudas médicas que puedan surgir, y obtener apoyo psicológico.

Fomentar el autocuidado. Muchos empleados que superan un cáncer quieren recuperar el control de su salud y bienestar. Esto significa que la empresa debe convertirse en un agente activo de promoción de la salud, brindando acceso a la información y a las herramientas necesarias para cuidarse, como puede ser el Código Europeo contra el Cáncer, una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. El objetivo es concienciar de que un estilo de vida saludable contribuye a prevenir la aparición de muchas enfermedades, entre ellas, el cáncer.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los préstamos rápidos de Finer.es ahora son todavía más flexibles y asequibles Goya Smart Coworking apuesta por los nuevos emprendedores con una innovadora oferta Apuesta por la colaboración público-privada en la Seguridad Nacional Nuevas plazas disponibles en 2019 para acceder a la formación subvencionada del SEPE Escuela infantil y ludoteca en un mismo espacio en Madrid