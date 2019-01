Cinco consejos para vender una casa de forma rápida, según ProntoPiso Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 16:18 h (CET) Ajustarse al precio de mercado, resaltar el valor añadido de la propiedad y publicar las fotos en diferentes portales son algunas de las claves para conseguir vender una vivienda de forma más ágil Vender una casa requiere tiempo. La vivienda residencial en España se vende en una media de 7,9 meses, según datos del último trimestre del 2018 de Tinsa IMIE Mercados Locales. Las grandes capitales tienen plazos más ajustados como Madrid (3 meses), Zaragoza (3,7 meses), Sevilla (4,9 meses), si bien la venta en Barcelona requiere de media 6,4 meses.

Ante esta situación, los expertos de ProntoPiso, la proptech especializada en property chain que garantiza la venta de las viviendas en menos de 90 días, han analizado cómo acortar los plazos de venta para que el propietario no se sienta atrapado en una cadena, es decir, pueda vender su casa para adquirir una nueva.

Fijar un precio de mercado.- Es importante dejar de lado el valor sentimental a la hora de valorar la vivienda. Para fijar el precio de la casa es aconsejable observar los importes de las viviendas cercanas, así como obtener una primera valoración de la propia casa a través de herramientas online que permitan dar una primera estimación de forma inmediata, tan sólo indicando las características y ubicación de la propiedad.

Realizar una sesión de fotografías de calidad.- La primera impresión siempre es la más importante. Ordenar el inmueble, deshacerse de aquellos enseres que no aporten valor, así como decorar la vivienda para que las imágenes resulten atractivas y de calidad dando una mayor luminosidad y amplitud serán algunos de los básicos para que la sesión de fotos resulte más llamativa.

Resaltar el valor añadido.- El texto descriptivo de la vivienda es fundamental para cautivar al potencial comprador. Es el momento de dar a conocer la ubicación de la casa y todos aquello que aporta un valor diferencial, como situarse cerca de un supermercado, zona verde o colegio. Además, es el momento de mencionar la orientación y los extras de la vivienda, si tiene terraza, balcón o ascensor incrementan la valoración del inmueble.

Publicar las fotos y ser un buen anfitrión.- Tras elaborar la sesión de fotos y el texto descriptivo es recomendable publicar el anuncio en venta en diversos portales inmobiliarios, como Fotocasa e Idealista. Las visitas son significativas para vender la casa. Por este motivo es importante que únicamente enseñe la vivienda una persona. Asimismo, el hecho de apagar los electrodomésticos que puedan interferir en la acústica y preparar la iluminación contribuirán a que la sensación del futuro comprador sea mejor.

Preparar los trámites.- Tras apalabrar la venta de la vivienda, los siguientes pasos son la firma del contrato de arras y el de compraventa. Llegado ese momento se debe tener al corriente el pago del IBI y algunos documentos en vigor como DNI, escritura de compraventa previa, etc. Los particulares pueden encontrar este último punto el más complejo debido al desconocimiento de los procedimientos y los documentos necesarios para cerrar la operación.

“Vender una casa como particular es más complicado de lo que parece, y el sector inmobiliario requiere de un conocimiento previo para garantizar el éxito de la operación en el menor tiempo posible”, afirma Diego Paradinas, COO y cofundador de ProntoPiso.

“En ProntoPiso pensamos antes en las personas que en los inmuebles, por ello, empatizamos con los compradores y vendedores poniéndonos en la piel de aquellos que se sienten atrapados en la cadena de propiedad, es decir, que necesitan vender a precio de mercado para poder comprar. Por este motivo, garantizamos la venta a precio de mercado en menos de 90 días. Y en caso de no cerrar la operación en ese tiempo, adelantamos hasta el 100% del valor de la vivienda sin coste para que el vendedor pueda ganar tiempo para encontrar el mejor comprador”, concluye Paradinas.

