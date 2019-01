The Valley analiza los nuevos compañeros de viaje en el hotel 4.0: robots y pulseras inteligentes

Dispositivos multifunción para acceder a las habitaciones y efectuar pagos, chatbots con Inteligencia Artificial que atienden consultas y realizan reservas, y sistemas de gestión de reservas en la nube son algunas propuestas de Oracle para innovar en el sector Los hábitos digitales de los turistas exigen un cambio de dirección en el sector hotelero. Entre las innovaciones tecnológicas que se están integrando en los alojamientos, destaca la robótica: 1 de cada 3 turistas reconoce que accedería a asesores virtuales para consultar dudas sobre su viaje, según los expertos. Es decir, cada vez se muestran más predispuestos a hacer uso de los asistentes virtuales.

Los dispositivos móviles son otra herramienta muy del gusto de los viajeros. En concreto, hay estudios que confirman que el 94% de ellos viajan con el smartphone, por lo que es fundamental desarrollar apps que les permitan acceder de un vistazo a la información del alojamiento, así como conectarlas con gadgets que centralicen todas las operaciones del huésped durante la visita.

Con el fin de arrojar luz sobre el impacto de éstas y otras innovaciones en el sector hotelero, los expertos del hub de conocimiento especializado en las nuevas tendencias digitales, The Valley, han analizado la aplicación de las nuevas tendencias tecnológicas para mejorar la experiencia de los turistas.

Pulseras multifunción, chatbots de atención al cliente y sistemas de gestión de reservas en la nube, tendencias del hotel 4.0

Oracle, compañía especializada en tecnologías en la nube para empresas y organizaciones, ha desarrollado herramientas tecnológicas que facilitan la gestión a los hoteles y responden a las exigencias de los viajeros en términos de reducción de tiempos y simplificación de los procesos.

Un ejemplo de ello ha sido el desarrollo para Meliá Hotels International de un sistema –con pulseras multifunción- que permite a los viajeros agilizar los pagos y la contratación de servicios en el hotel e incluso en establecimientos de terceras empresas afiliados al sistema, como pueden ser algunas tiendas del centro comercial del complejo hotelero. Con estas pulseras, los turistas pueden olvidarse de la cartera durante su estancia y pagar con este dispositivo wearable en las áreas comerciales y los restaurantes, e incluso acceder a la habitación sin necesidad de llave. Además, el sistema podría recopilar información acerca de los hábitos del turista en el alojamiento, lo que permite sacarle el máximo partido al big data.

Por otro lado, la integración de chatbots en los sistemas de atención al cliente es una apuesta firme por la aplicación de esta tecnología en los alojamientos españoles. Gracias a ellos, los viajeros pueden realizar consultas y reservar restaurantes, entre otros servicios, de forma ágil y sin necesidad de contactar con el personal del hotel. Asimismo, la migración de los sistemas de gestión de reservas a la nube aumenta la escalabilidad y mejora la seguridad tanto para el cliente, como para el hotel. El Grupo Piñero ha integrado estas dos tecnologías innovadoras.

Un itinerario por la tecnología que protagonizará el futuro del turismo, en The Place

El hotel es el nuevo ágora de la ciudad, un espacio conectado, flexible y creativo, adaptado a las exigencias de los nuevos viajeros, sus estilos de vida y trabajo. En él, la tecnología ocupa un rol cada vez más relevante y The Place, el espacio de innovación y tecnología experimental de The Valley, acoge un nuevo itinerario sobre el sector del turismo donde los asistentes podrán conocer las tecnologías más innovadoras.

Desde sistemas de check-in en el móvil hasta robots-mayordomos. En la muestra, los asistentes pueden efectuar pagos simulados desde el smartphone, seguir la ruta que les lleva a la habitación de hotel mediante una proyección en el suelo e incluso interactuar con chatbots que hacen las veces de conserjes. Además, pueden personalizar la habitación a su gusto eligiendo el color de las luces, las fotos de los cuadros y los marcos.

Asimismo, el itinerario incluye áreas adyacentes al hotel, como el restaurante y otros espacios de ocio y trabajo, donde la tecnología es la protagonista. Por ejemplo: la mesa del comedor del restaurante es una pantalla donde se proyecta contenido interactivo acompañado de sonidos, olores y vibración; en el gimnasio, la bicicleta estática y la cinta para pasear están conectadas a pantallas donde los viajeros pueden participar en competiciones de ciclismo e incluso actividades ecológicas, como la recogida de plásticos; la contratación de actividades se hace a través de experiencias inmersivas; el área recreativa incluye actividades de realidad virtual y el photocall del hotel; el barman es un robot que hace cócteles; y el alojamiento cuenta con un espacio de trabajo colaborativo equipado con mesas con pantalla táctil.

Nueva Jornada RETHINK Turismo: 'El hotel como ágora' en The Valley

El próximo viernes 8 de febrero The Valley organiza, de 9:30 a 11:30h, una nueva cita para conocer y experimentar en primera persona el futuro del turismo. A través de un recorrido por el itinerario instalado en The Place, su espacio de innovación y tecnología experimental, los asistentes podrán probar los últimos sistemas tecnológicos aplicados al sector: herramientas de check-in on line, mayordomos virtuales y asistentes de voz, entre otros.

Además, durante la jornada, Juan Luis Moreno, Chief Innovation Officer en The Valley, presentará los resultados del Informe tendencias: 'El hotel como ágora' y, seguidamente, se analizarán los casos de éxito de la tecnología Oracle en hoteles españoles.