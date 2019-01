Corral se despide de su patrona hasta el próximo año Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 16:01 h (CET) Concluyen las Fiestas en Honor a la Virgen de la Paz en Corral de Calatrava Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Paz llegaron puntuales como cada mes de enero al pueblo de Corral de Calatrava, la historia de estas fiestas se remonta a 1614. Si es cierto que no hay documento alguno, por culpa de un incendio que quiso acabar con su legado, sin embargo de generación en generación ha quedado constancia que la Hermandad de la Virgen junto con los cohetes han configurado siempre las fiestas en honor a la Virgen de la Paz.

El pasado 18 de enero tuvo lugar la bajada de la Virgen que consiste en llevar a Ntra. Sra. De la Paz desde su ermita a la Parroquia de la Anunciación hasta el 23 de febrero que vuelve a su recogimiento. Estos dos días están marcados por una solemne procesión, por cohetes y música, es el preludio de unas fiestas que estaban a punto de comenzar.

El 23 de enero, día de San Ildefonso, se engalanó la villa para dar comienzo a las fiestas en honor a la Virgen de la Paz, un repique de campanas acompañado de un pasacalle de la mano de la Agrupación Musical, inunda las calles de este pequeño pueblo, anunciando estas peculiares fiestas. La Hermandad de la Virgen, protagonista de esta celebración, festeja unas vísperas con la imposición de medallas a los nuevos Hermanos de la Virgen, y la Hermana Mayor ofrece el Cetro, este mismo día un acto sencillo de proclamación de los corraleños del año 2019: Matilde Zamora Romero y David Romero Garrido, como niños del año. Julio y Alejandro García Zamora como jóvenes. Luis Mora Águila como corraleño. Productos Arenas como empresa de la localidad. Y el pregonero Luis Alberto Marín Morales, cierra este acto el Alcalde Andrés Cárdenas Rivas dando por inauguradas las Fiestas.

Este pregón estrenó el Espacio Cultural de la Villa, salón nuevo que acogió por primera vez 400 personas para disfrutar de este evento y sentados, años anteriores la Casa de Cultura se quedaba pequeña para este acto tan entrañable para los corraleños. Después, ya en la Iglesia una salve dedicada a la Virgen con una ofrenda floral, que según algún corraleño: “con las flores Nuestra Virgen está más guapa” con lágrimas en los ojos, devoción y fervor que se respira en todos los rincones de Corral de Calatrava, los fuegos artificiales, iluminan la Plaza de la Iglesia.

Amaneció el día 24, día grande, los cohetes fueron madrugadores y acompañaron todo el día, pero fue el momento de la procesión donde recobraron mayor protagonismo. Durante 90 minutos de recorrido, donde la emoción sorprendió hasta a la Virgen cuando unos niños le cantaron, o unas mujeres desde el balcón echaron pétalos de rosa. El estruendo de cohetes no dejó de sonar hasta que entra la Virgen en la Plaza de la Iglesia y se produce el apoteósico esplendor inundando de humo la Plaza para dar la bienvenida a la Virgen, la devoción y el estallido de los corazones corraleños se funden en un mágico momento. Unas 1500 docenas de cohetes subieron hasta las alturas gritando VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ, todos estaban seguros porque los responsables de los cohetes, acreditados para esta labor, usan los F2 que son los cohetes autorizados para estos eventos. Corral quiere que su fiesta sea declarada de Interés Turístico Regional, porque se lo merece, porque tiene historia y porque le queda mucha historia que escribir.

El viernes 25 una misa por los Hermanos fallecidos e intercambio de insignias, la Hermandad ha organizado los actos religiosos y el Ayuntamiento aporta diferentes actividades deportivas, lúdicas, para mayores, para niñ@s, para jóvenes, copla, teatro y bailes. En definitiva, un atractivo programa que ha aglutinado muchísima gente que se ha acercado a Corral, un pueblo pequeño que engrandece cuando abre las puertas de su corazón para dar la bienvenida a los que se acercan y sobre todo a su Virgen de la Paz.

