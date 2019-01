Crece la demanda de puertas blindadas como medida de protección para empresas y viviendas Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 15:37 h (CET) Incrementar la seguridad es sólo uno de los múltiples beneficios derivados de la instalación de puertas blindadas, una medida de creciente popularidad en España, y no sólo en entornos comerciales, según portales especializados como Puertas Blindadas y Acorazadas El interés por las puertas blindadas seguirá en alza durante este 2019, en un año clave para el sector de la seguridad en general, por el continuo cambio en las normativas y la incursión de nuevas tecnologías. Desde el portal de la Cerrajería Luyce, Puertas Blindadas y Acorazadas, vienen experimentado un repunte significativo en la demanda de estas instalaciones en los últimos años, y nada parece indicar que pueda cambiar en el futuro inmediato.

El creciente uso de puertas blindadas no necesita mayores explicaciones. Los allanamientos y robos con fuerza constituyen una amenaza constante no sólo para viviendas unifamiliares, sino también para comercios y empresas. El impresioning, el bumping y otras modernas técnicas de robo han puesto en jaque a las cerraduras y puertas tradicionales, que en la actualidad muestran una gran vulnerabilidad a la delincuencia.

Para los profesionales de Puertas Blindadas y Acorazadas, una de las mejores soluciones en materia de seguridad es la instalación de puertas reforzadas. Gracias a su diseño en madera maciza con un cerco de hierro ofrecen una resistencia adicional al apalancamiento y otros métodos de forzado.

La presencia de bisagras largas y los tetones antipalanca convierten a estas puertas en un obstáculo prácticamente insalvable para los delincuentes. Sin embargo, la seguridad es sólo una de las muchas ventajas de la instalación de este tipo de puertas en viviendas, comercios y empresas.

Puertas blindadas, una medida de seguridad con beneficios insospechados para empresas y viviendas

Una puerta blindada es mucho más que una alternativa más segura a las puertas tradicionales y más asequible que las acorazadas. Su instalación no sólo permite disuadir a delincuentes de cometer allanamientos en empresas y entornos comerciales: también aporta un valor añadido a los clientes y/o inversores, ya que este tipo de puertas ofrece una primera impresión más profesional y confiable.

Otro de los beneficios asociados al uso de puertas blindadas reside en sus propiedades incombustibles, debido a los materiales empleados en su diseño ultra resistente. En caso de declararse un incendio, este tipo de puertas contribuirá activamente a detener la propagación de las llamas.

Por otra parte, la seguridad extra que proporcionan las puertas blindadas ha demostrado tener un impacto psicológico positivo en empleados y dueños de negocio. Esta ventaja no tiene mayor misterio: simplemente les aporta más tranquilidad saber que la maquinaria, el stock o cualquier instrumento de valor seguirá en su lugar tras un parón vacacional.

A diferencia de sus competidores, los profesionales de Puertas Blindadas y Acorazadas no actúan como intermediarios, sino que colaboran directamente con fabricantes con el fin de garantizar la mejor relación calidad-precio para su cartera de clientes.

Acerca de empresa

Puertas Blindadas y Acorazadas es un portal especializado en la instalación de puertas reforzadas, propiedad de la Cerrajería Luyce, empresa madrileña que opera desde hace 25 años satisfaciendo a una cartera que supera los 65 mil clientes. Sus profesionales están capacitados para solventar necesidades urgentes, como la apertura de puertas, cajas fuertes o vehículos, así como para instalar cerraduras de alta calidad.

