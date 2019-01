Por qué Georgia, Armenia y otros viajes exóticos han disparado su demanda en Ani Travel Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 15:41 h (CET) Una política inestable, la falta de exposición publicitaria y otros factores han motivado que las agencias dieran la espalda a Israel, Armenia y otros destinos turísticos. Este 2018, sin embargo, las ofertas de AniTravel han contribuido a reactivar la demanda en estos países Israel, Georgia y Armenia vuelven a estar en boca de todos. El turismo ha reactivado su interés por estos países de Oriente Medio y Próximo, históricamente considerados como destinos culturales y religiosos minoritarios, que hoy regresan con fuerza al itinerario de los viajeros internacionales. Ani Travel, agencia online especializada en turismo armenio e israelí, ha experimentado un boom en la demanda de estas naciones, que promete continuar en 2019.

España, Francia, Italia y otros países han pagado cara la masificación turística en los últimos años, dando lugar incluso al rechazo de la población autóctona, como demuestra el repunte del fenómeno de la turismofobia en 2018. La solución a esta problemática pasa por conceder más oportunidades a los destinos ‘desiertos’ de turismo, que sin embargo tienen mucho que ofrecer.

Este es precisamente el caso de países como Israel, Georgia o Armenia, que a pesar de ser cuna de civilizaciones, el sector turístico les ha dado la espalda durante toda una década. Desde la agencia online Ani Travel consideran que la mejora de las infraestructuras y servicios en estas naciones, así como la creciente estabilidad política, está detrás del creciente interés de los viajeros internacionales.

El turismo georgiano, por ejemplo, despegó por primera vez en 2012, pasando de 2.8 millones de visitantes a 4.4 millones en sólo doce meses. Pero fue 2017 el que cosechó mayores éxitos en este sentido, con más de 7,5 millones de turistas. Este año también fue excelente para Israel, una país con una difícil situación político-económica, que sin embargo logró atraer a 3.6 millones de personas, casi un 20% más que en 2016.

Armenia, uno de los destinos estrella de Ani Travel, dio la bienvenida en 2017 a más de 1,5 millones de turistas, y se estima que en 2020 rozará los 2,5 millones, nada menos. Y es que estos países Oriente Medio y Próximo no son tan minoritarios como pueda parecer.

Ani Travel, cuando la especialización triunfa frente a diversificación

La mayor parte de las agencias y touroperadores presumen de disponer de miles de destinos en catálogo, pero Ani Travel es diferente: sus destinos se cuentan con los dedos de la mano, y sin embargo triunfa entre los viajeros de todas las edades. Su secreto reside en la especialización.

Al enfocar su oferta en un reducido número de destinos, los profesionales de Ani Travel pueden garantizar un volumen elevado de contrataciones a sus proveedores, como hoteless, aerolíneas o centros de ocio, lo que les ayuda a proporcionar mejores precios y controlar más y mejor la calidad de sus servicios.

Por otra parte, especialización no significa limitación, pues esta agencia de origen armenio cuenta con una variada oferta de viajes de tipo cultural y religioso: desde conocer la Semana Santa en Armenia hasta explorar el casco antiguo de Israel, sin olvidar las actividades de trekking en las regiones y zonas montañosas de Georgia, entre otros paquetes turísticos.

Internet es un arma de doble filo en este sector. Las agencias de viajes ilegales han proliferado en el mundo digital, aumentando la desconfianza del consumidor en los nuevos canales. Conscientes de este problema, Ani Travel ha demostrado un fuerte compromiso con la seguridad, con asistencia integral para los viajeros durante su experiencia turística, seguros de responsabilidad civil y el riguroso seguimiento de la normativa de la Comunidad de Madrid.

2019 se presenta como una ‘prueba de fuego’ para Israel, Georgia y Armenia, cuya afluencia turística debería seguir creciente de manera exponencial.

Acerca de Ani Travel

Ani Travel es una agencia de viajes online de origen armenio con sucursales físicas en Madrid y Armenia, especializada en tours y viajes a Israel, Armenia y otros destinos de Oriente Medio y Oriente Próximo.

