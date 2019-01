¿Dónde celebrar eventos nupciales? Cosas de Boda estrena una sección con los mejores hoteles y restaurantes de España Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 15:49 h (CET) Miles de hoteles, fincas y restaurantes aptos para ceremonias nupciales se extienden por la geografía española, no siendo fácil para los novios decidir cuál es la mejor opción. La tienda Cosas de Boda ha dado la sorpresa al lanzar una sección que recoge el mayor listado de lugares donde celebrar eventos nupciales Los detalles marcan la diferencia en el sector nupcial. Escoger con acierto el lugar de celebración, por ejemplo, tiene una gran importancia para los novios. Frente a la variada oferta de hoteles, restaurantes y fincas especializadas en estos eventos, Cosas de Boda ha lanzado una selección con la flor y nata de los destinos españoles donde celebrar una boda es especial.

Aunque las bodas celebradas al año en el territorio español no han superado el récord de 260 mil uniones de 1976, en los últimos años se ha vivido un repunte significativo, lo que demuestra que las nuevas generaciones no tiene miedo al 'sí, quiero'. Y aunque las tendencias van y vienen en el universo nupcial, determinadas tradiciones permanecen, como la siempre difícil elección del lugar de celebración.

Esta no es una decisión baladí, pues la mayoría de las parejas incluso confían esta tarea al wedding planner u otros profesionales del sector. Conscientes de la abultada oferta disponible, la tienda Cosas de Boda ha estrenado una sección con diferentes hoteles, fincas y restaurantes exclusivos para eventos nupciales, así como para bautizos y comuniones.

Además de clasificar los establecimiento por orden alfabético, este ecommerce especializado en invitaciones y regalos nupciales dispone de un sistema de filtros por provincias, que agiliza notablemente la búsqueda para los interesados. En el interior de cada ficha puede encontrarse una descripción con abundante contenido audiovisual, enlaces a la página web del establecimiento y otros datos de interés.

Decenas de fincas y restaurantes exclusivos entre las que elegir para celebrar el día más esperado

Elegir el diseño de las invitaciones, negociar con fotógrafos profesionales y proveedores diversos o adquirir los vestidos y trajes nupciales son algunos de los obstáculos a superar en la odisea que precede al 'sí, quiero'. Reservar el centro de ceremonias ocupa un lugar preeminente entre estas obligaciones, pero en 2019 será más fácil que otros años gracias a la selección ofrecida por Cosas de Boda.

Entre los restaurantes y fincas para bodas recogidas en esta sección, destacan el restaurante Can Colomer, Dolce Sitges, Abba Garden Hotel de Barcelona, el restaurante L´Estibador Arrosseria, el complejo Nou Racó o la Casa Quiquet de Valencia o los hoteles S´Agaró, Mas Salvi o Santa Marta en Girona. También hay sorpresas notables, como el Castillo de Tamarit en Tarragona o el Castell de Tous de Barcelona.

A través de esta selección de centros ceremoniales, Cosas de Boda demuestra una vez más un fuerte compromiso con la satisfacción de sus clientes, compromiso que mantiene desde que este ecommerce comenzara su andadura en 2007.

Acerca de Cosas de Boda

Cosas de Boda es una tienda online con sede en Barcelona, especializada en invitaciones, regalos y accesorios para bodas, bautizos y comuniones. Esta exitosa plataforma nace en 2007 con el firme propósito de acercar al gran público una amplia oferta de productos nupciales, que responden a las más altas cotas de calidad, excelencia e innovación.

Contacto de prensa

Sergio López Elías, Cosas de Boda

Dirección: C/ Esperanto, 13, 08750 Molins de Rei (Barcelona)

Email: info@cosasdeboda.com

Tfno: 964 105 934

Website: www.cosasdeboda.com

