Runaway desembarca en Alicante con una de las Apps turísticas más completas del mercado

miércoles, 30 de enero de 2019, 15:20 h (CET) En línea con el plan de expansión de Runaway Trips, la provincia de Alicante ha sido la siguiente en acoger a Alicante Runaway, una innovadora plataforma con la que dar a conocer y promocionar los lugares de interés y comercios de la región. Ante la necesidad de nuevas iniciativas en el sector turismo, debido a la implantación de las nuevas tecnologías en el resto de ámbitos, Alicante Runaway ha aprovechado la oportunidad para hacerse un lugar en el mercado turístico de la provincia valenciana Esta nueva App combina la tecnología y la realidad aumentada para impulsar el turismo y el comercio de Alicante, convirtiéndose en una App Guía Turística. Gracias a esta combinación será posible dar a conocer, además de los establecimientos locales, todos los monumentos, parajes naturales y todo lo que se puede ver en la provincia de Alicante.

Además, se diferencia por no estar exclusivamente destinado a los turistas, sino también a los ciudadanos locales. Es por ello, que Alicante Runaway incluye también todos los eventos de la provincia de modo que todos los usuarios, tanto residentes como no residentes, pueden ver que se hace en su localidad y alrededores.

Por otro lado, en lo que al funcionamiento se refiere, la app destaca por su uso 100% offline. Una vez descargada se pueden acceder a todas sus funciones sin la necesidad de gastar datos móviles. De este modo, se pueden consultar mapas de la provincia y generar rutas sin tener que recurrir a Internet.

Cuenta también con un valor lingüístico añadido. La plataforma esta traducida a 10 idiomas: español, valenciano, portugués, inglés, francés, italiano, alemán, noruego, ruso y japonés. Esta característica hace que la procedencia de los usuarios deje de ser una frontera.

La empresa ha optado también por enfocar la App hacia un uso personalizado para cada usuario. Por esto motivo, otra de las funciones destacadas es la posibilidad de marcar lugares como favoritos, hacer check-in, etc. Además, los usuarios pueden utilizar la plataforma para valorar y comentar los lugares de interés y comercios, compartir en redes sociales y hasta generar una postal.

Toda esta iniciativa empezó en octubre 2018 y en sus inicios solo se movían por la capital de la provincia. Aun así, en palabras del responsable de Alicante Runaway, Carlos Díaz, “la acogida está siendo muy buena, tanto por parte de los comercios locales, como de las instituciones públicas que se van a ir sumando a nuestra iniciativa para dar a conocer al mundo toda la provincia de Alicante”.

“Tenemos la mejor tecnología en una App gratuita que no necesita conexión a internet para guiar al usuario a cualquier punto. Con mapas y rutas todo offline, y con realidad aumentada para que el turista sepa en todo momento qué está viendo. Todo ello traducido a 10 idiomas para que navegar por la App no tenga límites para la mayoría de los turistas”, finaliza Carlos Díaz.

La App Guía Turística Alicante Runaway está ya disponible para dispositivos Android e iOS de forma gratuita.

Acerca de Alicante Runaway

Alicante Runaway es una App Guía Turística que opera en la provincia de Alicante. Nace como una franquicia de Runaway Trips con el objetivo de promocionar y dar a conocer el comercio y el turismo de la región.

