'El caso Demichellis', de Francisco Marín, una novela policíaca de éxito

miércoles, 30 de enero de 2019, 14:42 h (CET) El autor cántabro ha triunfado con la publicación de su primer libro, un thriller emocionante ambientado en Ibiza que narra dos insólitos asesinatos aparentemente desligados entre sí Cuando se habla de éxito se hace con motivos. El caso Demichellis, la novela policíaca de Francisco Marín, ha roto todos los esquemas de la literatura novel. Y es que este autor ha logrado la venta de miles de ejemplares de su primera publicación, e incluso se ha mantenido en el top ventas de Amazon España durante semanas.

Los ingredientes que ha utilizado para lograrlo, dice, los desconoce por completo, si bien reconoce que se trata de una novela escrita con un estilo sencillo que favorece una lectura ágil. Sin embargo, la agilidad de esta lectura no solo viene dada por el estilo tan ameno que el autor ha conseguido, sino que la sucesión de eventos en el libro lanza al lector de un capítulo a otro debido a la curiosidad y las dudas que desborda cada página.

La historia se sitúa en la apacible y tranquila isla de Ibiza, donde un buen día se cometen, con diferencia de unas pocas horas, dos extraños asesinatos. Este hecho, para nada habitual en la pequeña localidad, le resulta extremadamente raro tanto al abogado defensor del acusado (quien no parece tener nada que ver con los hechos) como a la hermana de la segunda víctima, pues un robo fallido no parece haber sido el móvil del crimen.

Raúl Ballesteros y Raquel López Demichellis se verán entonces obligados a iniciar una investigación paralela a la de la Guardia Civil, pues su objetivo será descubrir cuál es la verdad detrás de ese desastroso juicio en el que no se presentaron pruebas suficientes para culpar a Eduardo Ribas. La sospecha está en el aire y no serán pocos los problemas que se encuentren según vayan descubriendo cosas.

Pero no se adentrarán solos en esa jungla, porque contarán con los inestimables servicios de un malogrado detective privado: Zarco. Antiguo compañero de estudios de Raquel, este personaje entra en escena para mover una maquinaria emocionante, pues su personalidad será uno de los puntos fuertes de la novela: su condición de outsider le hará moverse con originalidad a través de las distintas pistas y su excéntrica naturaleza jugará con el lector a su antojo.

La historia de El caso Demichellisno escatima en sobresaltos y vueltas de tuerca. Obliga a mantener la mente despierta y a sumergirse en cada uno de los más nimios detalles que se dan, pues son el combustible de una narración bien construida y que responde a las características de los verdaderos thrillers. Si a eso se le suma una dosis de controversia, como las disertaciones del abogado acerca de la Ley de Violencia de Género, se tiene un libro que engancha tanto por su hilo principal como por sus ricas subtramas. No en vano el autor ha sido funcionario de la Administración de Justicia durante veintiséis años: habla de lo que sabe y expone un argumentario lógico y reflexivo.

Francisco Marín consigue así, con grandes dosis de realismo y una cuidada historia llena de reveses, enganchar a un público cada vez mayor. El caso Demichellis surgió, dice el autor, sin ninguna intención de ser publicado; ahora se convierte en un libro ineludible para todos los amantes del género policíaco.

