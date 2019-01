Más de 220.000 consultas médicas realizadas a través de la app mediQuo Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 12:44 h (CET) La startup española mediQuo cierra su primer año de vida con más de 220.000 consultas realizadas. Comenzó en enero con 800 y en diciembre ya superaba las 46.000, es decir, se multiplicaron por más de 50. Con más de 10 empleados y 65 médicos de más de 10 especialidades distintas, el tiempo promedio de respuesta de las consultas es de menos de un minuto. mediQuo ya supera las 240.000 descargas totales en tan solo año Las consultas de todo tipo a través de Internet se han convertido en algo cotidiano del día a día, algo incluso inconsciente como puede ser respirar. Las personas ya ni se acuerdan de cuando debían buscar las respuestas a sus preguntas en una enciclopedia.

Pero cuando se trata de consultas sobre enfermedades y otros trastornos médicos, esta acción se repite de una manera brutal. Se convierte en algo casi obsesivo en algunas ocasiones, y a veces resulta contraproducente, ya que la información que se encuentra en la red no siempre es acertada.

mediQuo, el WhatsApp de la medicina, nace con la intención de dar solución a este problema, y de cubrir una necesidad latente: la de contar con un “amigo médico” al que poder consultar cualquier tema al instante, que se preocupe por las personas y sus familias y vele por su salud inmediatamente, sin burocracias.

Esta startup española vio la luz a finales de 2017 de la mano de Guillem Serra, médico, matemático y fundador e inversor en múltiples startups, junto con Albert Castells y José López, también fundadores de iSalud.com. Desde la fundación de la compañía cuentan con David Llort, Chief Technical Officer (CTO), y Ana Hernández, Chief Marketing Officer (CMO). Desde entonces mediQuo no ha parado de crecer.

Se trata de una aplicación de consultas médicas que permite a sus usuarios chatear las 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, con médicos y otros facultativos de un amplio abanico de especialidades sanitarias.

Detrás de mediQuo

Con más de 10 empleados y 65 médicos de más de 10 especialidades distintas, el tiempo promedio de respuesta de las consultas por parte de los profesionales es de menos de un minuto, lo que posiciona a mediQuo dentro del top #3 apps de medicina en España.

Además, mediQuo no solamente opera en España. Actualmente también está presente en Estados Unidos y en países de LATAM de habla Hispana, donde también se posiciona como una de las 3 mejores apps de la categoría de medicina en Perú, Chile y Ecuador. Su reto, seguir afianzando su presencia en el resto de los países.

Datos de interés

mediQuo comenzó su andadura en enero de 2018 con tan sólo 800 consultas médicas y en diciembre del mismo año ya alcanzaba las 46.500 consultas realizadas. Lo que significa que se multiplicaron por más de 50, alcanzando un total de 220.000 consultas realizadas en un año.

Asimismo, mientras que en el mes de enero el número de descargas era de 6.900, en diciembre ya sumaban 34.500, 5 veces más. En total, mediQuo alcanza la cifra de más de 240.000 descargas.

Además, en enero del mismo año, mediQuo contaba con tan solo 5.900 usuarios activos. Actualmente, mediQuo cuenta con más de 57.000 usuarios activos al mes y más de 24.000 visitas mensuales al blog, donde se publica contenido médico, de salud y de bienestar a diario. La aplicación tiene una valoración de 4,5 estrellas sobre 5 y el 90% de los usuarios está satisfecho o muy satisfecho con el servicio recibido.

Todo esto no habría sido posible sin el apoyo de inversores tales como el fondo internacional Target Global junto con importantes family office y socios expertos en el sector salud.

A partir de aquí, para mediQuo solo queda seguir creciendo, y lo hacen con un claro objetivo: ser la aplicación de comunicación médica referente en todo el mundo.

