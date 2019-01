Reclamación de Vuelos planta cara en 2019 al overbooking, una práctica legal que exige indemnización Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 12:18 h (CET) La permisividad de los estados europeos con el overbooking mantiene en jaque a los pasajeros, para quienes la ‘pesadilla’ de la sobreventa de billetes de vuelo continuará en 2019. Desde la plataforma Reclamación de Vuelos animan a los afectados a reclamar y hacer valer sus derechos Que el overbooking continuará siendo un quebradero de cabeza para los pasajeros españoles, parece inevitable. Sin embargo, cada vez son más los damnificados que deciden plantar cara a Vueling, Ryanair y otras polémicas aerolíneas. El mayor conocimiento de sus derechos y la presencia de plataforma como Reclamación de Vuelos están detrás de esta respuesta a las malas praxis de las compañías aéreas.

A principios de 2017 se viralizó la expulsión a la fuerza de David Dao, pasajero de United Airlines, en la que fue la imagen más controvertida del año para esta industria. ¿El origen? Overbooking. La sobreventa de billetes de vuelo, que es el problema más extendido entre las aerolíneas, está amparada por la UE en el Reglamento CE nº 261/2004.

Como explican los profesionales del bufete Reclamación de Vuelos, el escaso margen de ganancia (a veces por debajo del 3%) y la falta de fiabilidad de los pasajeros que reservan plazas son las principales causas del overbooking. Sin embargo, nada de esto exime de culpa a las compañías aéreas, muchas de las cuales no sólo incurren en vender por encima de las capacidades de su aeronaves, sino que además se niegan a reembolsar el dinero a los afectados.

Los pasajeros disponen de derechos regulados, principalmente, por la ley del reglamento 261/2004 de la UE y el Convenio de Montreal, donde se contempla el derecho de los damnificados por overbooking a recibir indemnizaciones en virtud de este y otros gastos.

Con el overbooking, tolerancia cero: cómo reclamar entre 250 y 600 euros

Vueling, easyJet y Ryanair comparten la fama de ser las aerolíneas más generadoras de demandas a nivel internacional. No sorprende, pues, que reclamar por overbooking sea una práctica creciente entre los afectados por las ‘malas artes’ en la industria aerocomercial.

Aunque el overbooking es legal, las leyes de aviación protegen al pasajero afectado.

Pero ¿cuánto es posible reclamar? Esta pregunta tan frecuente entre los usuarios damnificados tiene una respuesta contundente por parte de Reclamación de Vuelos: entre 250 y 600 euros, en función de los daños y perjuicios ocasionados: reserva de hoteles perdidos, taxis contratados, consumiciones en restaurantes, etc., y otros gastos derivados de la cancelación del billete por sobreventa.

Conseguir una indemnización a través de Reclamación de Vuelos es un proceso fácil y rápido, que comienza con la cumplimentación de un formulario de 1 minuto. Posteriormente este bufete de abogado procede a estudiar el caso y decide cuál será la cantidad a reclamar, en el caso de que el usuario tuviera legítimos derechos para ello.

Esta plataforma online ha tramitado miles de reclamaciones desde su creación en 2013 por un bufete bilbaíno de abogados, firmes defensores de los derechos de los pasajeros de aerolíneas.

Acerca de Reclamación de Vuelos

Reclamación de Vuelos es una plataforma de reclamaciones en línea, dependiente de Reclamapormi.com, ambas propiedad de Reclamaciones Generales, S.L. Su bufete de abogados se ha especializado en la defensa de los derechos de los pasajeros en España, agilizando los trámites al reclamar y garantizando elevados porcentajes de éxito.

Contacto de prensa

Reclamaciones Generales, S.L.

Dirección: Calle Lutxana, 6, 4º Izquierda, 48008 Bilbao, España.

Tfno: 670789269

