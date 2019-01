El workshop 'Claves de Comunicación para startups' abre inscripciones para la edición de 2019

Descubrir cómo redactar una nota de prensa efectiva y enfrentarse a los impactos en medios de comunicación: entrevistas en prensa, radio y televisión, sigue siendo uno de los retos en comunicación para pymes, startups y emprededores nacionales Corregir los errores y potenciar los aciertos por parte de emprendedores, pymes y startups a la hora de hacer llegar sus proyectos a los medios de comunicación. Ese es el objetivo principal del taller 'Claves de Comunicación': "Desde cómo redactar una nota de prensa que sea efectiva, es decir, conseguir captar la noticia que puede encontrarse detrás de cada proyecto empresarial, hasta construir una agenda de contactos personalizada, entre otros factores, puede marcar la diferencia en la estrategia de comunicación de cualquier empresa emergente", explica Esther Molina, cofundadora del proyecto. Convencer al periodista de que el proyecto es potencialmente noticiable puede resultar un éxito si se analiza de forma previa la construcción de una agenda y base de datos efectiva, así como los pasos para acceder a los periodistas especializados a través de un storytelling innovador y atractivo.

La comunicación se encuentra en constante transformación y el propio mensaje que la empresa detecta interesante, debe evolucionar. "Cuando has hecho bien los deberes y consigues que te den una oportunidad en un medio para explicar quién eres y qué has construido, tu trabajo continúa. ¿Qué deberías destacar?, ¿Qué aspectos de tu compañía no debes olvidar mencionar?, ¿Cuáles hay que evitar?", traslada Ana Sepúlveda, cofundadora de la iniciativa. Las primeras ediciones del taller, celebradas en el Centro Español de Nuevas Profesiones (CENP), en 2017, e Impact Hub Madrid en 2018, recibieron una gran acogida por parte de participantes y colaboradores. En ellos, los asistentes adquirieron los conocimientos necesarios para gestionar la comunicación externa de sus pymes, startups o proyectos empresariales.

La III edición del #TallerCDC ya está en marcha y el equipo responsable invita a los interesados a descubrir las 'Claves de Comunicación' de WILDCom, en este workshop teórico-práctico de 3 horas, impartido por Esther Molina y Ana Sepúlveda, periodistas en activo en algunos de los principales medios de comunicación a nivel nacional, consultoras y conferenciantes internacionales, con charla magistral de la periodista Belén Kayser. Con la colaboración de Comunicae, portal online de envío y distribución de notas de prensa, y Malt, plataforma de contratación de referencia para freelances y empresas, que tendrá lugar en Spaces Castellana (Paseo de la Castellana, 200), el próximo miércoles 20 de febrero, de 10:00 h a 13:00 h.

Las responsables afirman que pretenden llevar a cabo una jornada personalizada, donde puedan asesorar a los asistentes de forma individual, con muchos ejemplos reales, actualizados, por lo que las plazas son limitadas.

Se puede solicitar el programa completo en la web y reservar plaza en info@wildcom.es antes del 14 de febrero.