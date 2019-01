Maduro y la Carta Democrática Interamericana Procederá a la aplicación de sanciones al crudo venezolano para provocar el default o cese de pago Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de enero de 2019, 09:39 h (CET) EEUU quiere evitar a toda costa la investidura de Maduro como nuevo Presidente en la certeza de que permanecerá en el Poder hasta el 2025 dada la división y falta de liderazgo de la oposición, por lo que procederá a la aplicación de sanciones al crudo venezolano para provocar el default o cese de pago.

Así, tras una sistemática e intensa campaña desestabilizadora que incluyeron la drástica reducción de sus compras de crudo a Venezuela con el objetivo inequívoco de lograr la asfixia económica del Gobierno de Maduro aunado con un desplome de la producción de crudo venezolano,la salvaje especulación para incrementar los precios, el desabastecimiento selectivo de artículos de primera necesidad y la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana, el proceso de “acoso y derribo de Maduro” se completará con la petición al Ejército para que se erija en “salvador de la Patria” siguiendo el plan diseñado por la CIA.

La excusa legal será la ínvocación de la Carta Democrática Interamericana que declara “que los pueblos de América Latina tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”, lo que permitirá a EEUU intervenir en cualquier país del llamado “patio trasero” cuando estime que “son negados los derechos universales o cuando la independencia de la justicia o la prensa esté amenazada” y contará con la inestimable ayuda logística de Colombia y Brasil, convertidas en los portaaviones continentales de EEUU para lograr que Venezuela vuelva a la senda de las “democracias tuteladas por EEUU”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Boris Vian y las truculentas fantasías Vian supo captar como pocos la deformidad de la sociedad occidental del momento y de la venidera Bacon y los ídolos Francisco Bacon impulsó la Revolución Científica El asesinato legalizado “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, aunque repudiable, podría justificarse si lo que se decide no fuese una vida Los incautos que negociaron con Maduro, cómplices del desastre venezolano Los EE.UU, junto a Canadá han apoyado sin fisuras a Guaidó Mi perrita Mela fuera del Comercio, no me gusta ¿Está bien dejar los perros atados fuera de los establecimientos?