Boris Vian y las truculentas fantasías Vian supo captar como pocos la deformidad de la sociedad occidental del momento y de la venidera Diego Vadillo López

miércoles, 30 de enero de 2019, 09:38 h (CET) La vida de Boris Vian fue plena en su cortedad. La certeza de una lábil naturaleza lo catapultó hacia una plenitud sobrecogedora. Sobredotado para surfear lo inusitado, se manejó primorosamente en múltiples facetas creativas. Fue un virtuoso disfrutón. Se podría decir que Vian fue un “pre-” muchas cosas, y ante todo un humanista que cultivó ciencias y letras. Con todo ese mejunje su impetuoso temperamento posibilitaría alquimias del todo regocijantes. Ingeniero, poeta, músico, showman, novelista, inventor, patafísico… fue asimismo un gran iconoclasta conectado con el existencialismo sartriano y no sartriano; bajo la aparente hilaridad de sus producciones se fermentaría un trasfondo profundo, alegórico y paradójico.

Irónico, cáustico, mordaz… esperpentizaría, y de qué manera, la vida burguesa, esa de aquellos cuyos parámetros cegaban cualquier afinada interpretación de tamaño aluvión de magnificencias con diseminado mensaje alojado por entre sus atmósferas imaginativas más allá del molde genérico en que se sustentasen estas.

Otras veces he destacado las cualidades imaginativas que impregnan sus creaciones así como lo chocarrero de sus ardides estilísticos, no en vano juega a esconder lo existencial (ojo, no lo existencialista) tras el expresionismo más desapacible y maravillador. Es idiosincrásica su manera de asir los bajos instintos latentes mostrándolos a la intemperie bajo la luminosidad de su animista fervor, de su filtro animalizador o vegetalizador, de su facilidad para el novelístico guiñol. Vian da un paso más en su dominio del absurdo, anegando este en las arenas movedizas de lo surreal, generando embriagadoras corrientes de desconcertante poesía; soplos de plástico embeleso y de estupefaciente turbación.

Y siguiendo con lo literario, no podemos dejar de aludir a esas arquitecturas mínimas pero suficientes para sostener la sobredosificación de dones que en ellas se alojan. Aquí emerge el ingeniero-literato, el obrador de truculentas fantasías e inverosímiles planteamientos que, a la sazón, no son sino reflejos de la inmundicia de una vida siempre envilecida por la sinrazón y la humana propensión a lo cerril.

Vian supo captar como pocos la deformidad que venía presentando la sociedad occidental del momento, e intuyó la de la venidera, y lo dejó registrado a través de la artística plasmación de muchos de sus flancos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Maduro y la Carta Democrática Interamericana Procederá a la aplicación de sanciones al crudo venezolano para provocar el default o cese de pago Bacon y los ídolos Francisco Bacon impulsó la Revolución Científica El asesinato legalizado “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, aunque repudiable, podría justificarse si lo que se decide no fuese una vida Los incautos que negociaron con Maduro, cómplices del desastre venezolano Los EE.UU, junto a Canadá han apoyado sin fisuras a Guaidó Mi perrita Mela fuera del Comercio, no me gusta ¿Está bien dejar los perros atados fuera de los establecimientos?