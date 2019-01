Los incautos que negociaron con Maduro, cómplices del desastre venezolano

Los cándidos bien intencionados, los que siguen creyendo en el poder persuasivo de la palabra y aquellos que piensan tener dotes innatas capaces de torcer la voluntad de los tiranos y dictadores; suelen acabar siendo meras tapaderas o cómplices involuntarios de aquellos que saben usarlos para encubrir o justificar sus maldades.

Es evidente que, este camionero, elevado a la categoría de presidente del Estado venezolano, un servidor incondicional de golpista Hugo Chávez, a quien sucedió a su muerte asumiendo su legado que, según el propio Maduro, le trasmitió el difunto desde el más allá, a través de los gorjeos de un pajarito que se le acercó al oído; ha sido, para la nación venezolana, el peor azote nacido de hembra humana que pudieran haber creado, para castigar a los venezolanos, los peores espíritus malignos que hubieran querido acabar con la felicidad de aquel desgraciado pueblo venezolano. Aquellos que pensaron que, con su sola presencia en Venezuela, conseguirían ablandar al dictador, creyéndose que bastaría presentarse ante él exponiéndoles sus quejas, advirtiéndole de sus errores o argumentando consideraciones de tipo moral o altruistas; pronto tuvieron que reconocer que no era tan fácil torcer la voluntad a un sujeto, evidentemente con tendencias sicópatas y convencido de que, su misión, era la de seguir manteniendo el camino trazado por su antecesor en el cargo, sólo que sin tener la lucidez mental que le hiciera entender que él no tenía las cualidades, la preparación y el carisma del también dictador, Hugo Chávez, que, con todos sus defectos y desviaciones comunistas, sin duda alguna estaba mejor dotado para dirigir su revolución proletaria.

Es curioso que, personas tan preparadas, tan impuestas en temas internacionales y que gozan de informaciones, que se suponen que son fidedignas, sobre lo que ha estado ocurriendo en Venezuela desde que, el golpista Chávez, se hizo cargo del poder y, especialmente, de la grave situación a la que el actual presidente, Nicolás Maduro, ha llevado a la nación venezolana, con su demostrada incapacidad para gobernar, su imposición de un régimen comunista totalitario y su privación a los ciudadanos y a todos los órganos del país tanto informativos, como judiciales o lo que ha sido un verdadero desprecio por la Constitución del país, cuando el propio Maduro ignoró la voluntad del pueblo venezolano cuando, en las correspondientes votaciones para cubrir los puestos de los miembros de la propia Asamblea Nacional, le dio una mayoría absoluta a los miembros de la oposición, impidiendo que el partido del poder pudiera imponer su voluntad desde ella.

Ha sido el propio presidente Maduro el que, apoyado por el presidente del TS, ha decidido crear un organismo paralelo a la Asamblea Nacional vaciando de contenido lo que se decidiera en dicho organismo para convertirlo, de hecho (no han podido hacerlo de derecho), en una institución inoperante. Todo esto lo sabían Rodríguez Zapatero y el propio Papa Francisco, que ha tenido diversos encuentros informativos con el propio Rodríguez Zapatero que se ha constituido en una figura más que defiende, a pesar de todo, las actuaciones del dictador Maduro. Si no fuera por la evidencia de que el Papa Francisco parece que ve con una cierta complacencia a la izquierda, seguramente influenciado del peronismo con el que ha estado conviviendo durante el periodo de los Kirchner, a cuya primera dama, Cristina, fue de las primeras figuras políticas que recibió en el Vaticano, con la que dio muestras de tener buenas relaciones algo que no sucedió cuando recibió la visita del presidente Macri, de derechas, con el que se mostró huraño y poco comunicativo; podríamos decir que Francisco, en este aspecto humano ajeno a su condición de líder de la Iglesia católica, quizá incurrió en un error al pretender meter baza en un asunto de tanto compromiso en el que el favorecer a la izquierda ha supuesto la miseria para todo el país.

En todo caso, si nos centramos en el señor J.L.Rodriguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, deberemos reconocer que, tal y como hizo en España, a la que condujo con sus políticas nefastas, su desconocimiento de las medidas que debiera de haber adoptado, cuando las primeras señales de la crisis del 2008 empezaron a afectar a nuestra nación y él, en su incapacidad para afrontar la situación, pretendió ignorarla y todavía tener la cara dura de presumir ante sus colegas europeos de que, España, era una de las primeras potencias de Europa por encima de Italia y próxima a superar a Francia. La caída fue tan estrepitosa que, cuando dejó el gobierno España, ésta estaba a un solo paso de tener que ser rescatada por Bruselas.

Dando una muestra más de su egocentrismo, de su egolatría y de su incapacidad para la autocrítica, no contento con haber dejado a España a las puertas de la catástrofe nacional, decidió que debía dedicar su “talento” a solucionar los problemas de otros países y, como no, el que se encontró a tiro fue Venezuela, y sus graves problemas debidos a la nefasta tarea de gobierno del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro que, carente de una preparación adecuada para el cargo que asumió, tampoco ha tenido la inteligencia suficiente para rodearse de personalidades que le pudieran aconsejar y que, a la vez, le hubieran advertido de aquellas decisiones que han conducido a su pueblo a una de las más insoportables situaciones, en las que la inflación ha alcanzado cifras, para este 2018 de un 13.000%, una inflación que no existe nación en el mundo que la pueda soportar, aunque, no obstante y para el FMI, la inflación que realmente va a alcanzar Venezuela, durante este 2018, puede llegar a la exorbitante cifra de 1.000.000%

Sin embargo, pese a las evidencias que han inducido a que haya aparecido el actual presidente de la genuina Asamblea Nacional, el señor Guaidó, a que tomara la iniciativa de disputarle a Maduro la legitimidad, para ocupar el puesto que ocupa e insiste en reclamar unas elecciones, limpias, libres y controladas para decidir el tipo de gobierno que, en la actualidad, desea para sí el pueblo venezolano, sin que tenga que soportar para poder expresar su opinión, las amenazas, las detenciones o la anulación de la oposición, tal y como ha sucedido en los anteriores comicios que se han venido celebrando bajo la autarquía del régimen de Maduro. A diferencia de la abulia con la que, en las anteriores consultas celebradas en Venezuela, en esta ocasión, la movilización de la comunidad de naciones del resto del mundo parecen haber entendido que no se puede consentir que, una situación semejante de opresión sobre un pueblo, se pueda seguir tolerando, algo que ya han advertido países hispano americanos como Perú y República Dominicana -miembros no permanentes del Consejo de Seguridad- países como Colombia, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá o Costa Rica, la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima, que participaron en el encuentro, para insistir en su rechazo a la "dictadura" de Maduro y apoyo a la legitimidad de Guaidó.

Los EE.UU, junto a Canadá han apoyado sin fisuras a Guaidó, lo mismo que la GB, Australia e Israel, mientras que Europa, siguiendo el ejemplo del gobierno español, parece que se inclinan por reclamarle a Maduro la convocatoria en 8 días de unas elecciones que decidan cuál deberá ser el gobierno que siga al frente de la república venezolana. Por el contrario Rusia, China, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Uruguay y Turquía junto a otras naciones donde gobiernan las izquierdas apoyan al tirano. España optó, según el presidente, P.Sánchez, por una postura conciliadora aunque expresada con cierta rotundidad, exigiendo (una expresión que ha disgustado a N.Maduro) elecciones inmediatas cuyo anuncio se debería hacer en un plazo de 8 días, una actitud que ya ha rechazado de plano del presidente venezolano, que no parece dispuesto, si debemos atender al tono con el que ha replicado a la oferta española, a hacer caso alguno de las amenazas de involución dentro de su propio país, algo que puede ser bastante cierto si las FF.AA, que siguen apoyando a Maduro, no se deciden a cambiar su posición, tal y como les reclama Guaidó que hagan.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, es como vemos esta complicada situación, que añade un tema más de inquietud a la situación internacional que ya se ha venido maleando ante el enfrentamiento comercial entre los EE.UU y China, que no acaba de aclararse, haciendo que las bolsas europeas se muevan dentro de una extrema volatilidad, cuando, en el particular tema español, tenemos a las puertas el juicio verbal de los imputados por el 1.O que se va a iniciar en unos días, mientras se produce la enésima perogrullada del señor Puigdemont que, en uno de sus alardes de insolencia política, se ha ofrecido al TS como testigo dispuesto a declarar por… video conferencia. Este cara dura que, desde su magnífica residencia en Waterloo, deja que sean sus subordinados quienes se enfrenten a la Justicia española mientras él se atribuye la jefatura de esta imaginaria República Catalana, teniendo en cuenta que él es uno más de los encausados, en este caso en rebeldía, acusado de los mismo delitos por los que van a ser juzgados sus compañeros de la Generalitat; lo único que hace, en lugar de entregarse para participar de la misma suerte que el resto de los que participaron en la convocatoria de la consulta del 1 de octubre, es tener la desvergüenza de pretender declarar como testigo, ¿ testigo de qué?, acaso ¿testigo de sus propios actos, como organizador y director del golpe de Estado contra la unidad de España? o, ¿cómo un exiliado cobarde que, desde la seguridad de un estatus de refugiado en la nación belga, sigue en su situación de huésped de un país donde se aceptan a personajes de su calaña, como si fueran personas respetables? Pero no se preocupen porque, al final de todo este proceso, que parece que no va a tener fin, las aguas volverán a su cauce, ya existen signos de cansancio y es muy probable que, en las elecciones del mayo próximo, se empiecen a dar resultados que anticipen un cambio que, muchos españoles, ya llevan tiempo esperando que llegue. Se trata de perseverar y no rendirse.