Rodrigo lleva al éxtasis a Mestalla

miércoles, 30 de enero de 2019, 08:53 h (CET) Un 'hat-trick' de Rodrigo Moreno permitió al Valencia eliminar al Getafe (3-1) en los cuartos de final de la Copa del Rey gracias a un final de infarto que resolvió el delantero hispano-brasileño en el tiempo de descuento, logrando una remontada épica que le permite seguir con vida en la competición del 'K.O' el año de su centenario.



El equipo de Marcelino García Toral tuvo este martes el día de fiesta que no había tenido durante toda la temporada. La noche empezó horrible para sus intereses, con un gol de Jorge Molina antes de que se cumpliese el primer minuto, pero el final del encuentro le deparó la mayor alegría de este extraño curso para los 'ches'.



El alicantino del Getafe inauguró la cuenta en una acción de pillo. Un balón sin dueño cayó en sus pies y aprovechó la mala colocación de Jaume Domenech para batirle con un tiro arqueado. El gol fue el mayor tesoro de los azulones, que se vieron con el pase en la mano y aún quedaba todo el partido por jugarse.



Los locales se volcaron sobre la meta de Chichizola. El primero en intentarlo fue Rodrigo a los 4 minutos y Parejo, de falta, también probó fortuna al borde del área. Los madrileños contuvieron el arreón de los valencianistas y acabaron la primera mitad más cómodos de lo que hubieran imaginado al principio de la eliminatoria.



Santi Mina aumentó las esperanzas de su equipo con un gol que hizo creer en la remontada. Sin embargo, tras la consulta con el VAR, el árbitro decidió anularlo por fuera de juego de un compañero. El Getafe respiró, pero no cambió un ápice su estrategia de achicar agua a toda costa.



Cargados de amarillas, los de Bordalás fueron sufriendo más según avanzaba el choque. El Valencia encontró el premio a su trabajo a la hora de partido en una buena jugada de Cheryshev que remató Rodrigo con autoridad. El internacional español llevaba más de cinco meses sin marcar, pero ya ha abierto la veda después de reestrenarse el pasado sábado.



El partido parecía sin interés, pero en el primer minuto del tiempo añadido llegó el segundo del Valencia con un cabezazo sobre la línea. Rodrigo no desaprovechó la oportunidad y metió el miedo en el cuerpo a su rival. Molina tuvo el 2-2, pero su disparo tocó en la espalda del canterano de Hugo Duro y terminó en los pies de Paulista.



Ahí nació la jugada del tercero. Todo Mestalla enloqueció cuando una jugada por la banda derecha, obra de Gameiro, volvió a caer en las botas de Rodri. El resto de la historia ya la conocen. Gol, el tercero, locura y pase a semifinales para un Valencia que se agarra a la Copa en el año de su centenario.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA, 3 - GETAFE, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

VALENCIA: Jaume; Piccini (Lee Kang-In, min.71), Garay, Gabriel, Gayà; Ferran, Soler (Gameiro, min.86), Parejo, Wass (Cheryshev, min.57); Rodrigo y Santi Mina.



GETAFE: Chichizola; Damián Suárez, Cabrera, Djené, Antunes; Maksimovic, Flamini (Arambarri, min.58), Cristóforo (Bruno, min.78), Portillo (Hugo Duro, min.67); Mata y Jorge Molina.



--GOLES:

0 - 1, min.1, Jorge Molina.

1 - 1, min.61, Rodrigo.

2 - 1, min.92, Rodrigo.

3 - 1, min.94, Rodrigo.

--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Mata (min.10), Damián Suárez (min.20), Portillo (min.43), Chichizola (min.44) en el Getafe; y a Mina (min.46) en el Valencia. Expulsó a Djené por doble amarilla (min.25 y 74).



--ESTADIO: Mestalla. 34.140 espectadores.

--INCIDENCIAS: La Policía Nacional y la seguridad privada de Mestalla tuvo que intervenir al final del partido para frenar varios enfrentamientos entre jugadores del Valencia y del Getafe.

