martes, 29 de enero de 2019

Snom lanza el modelo estrella de la serie D3xx: el teléfono profesional de escritorio D385

martes, 29 de enero de 2019, 16:48 h (CET) Este elegante teléfono IP premium de escritorio está equipado con una pantalla TFT a color de alta resolución de 4,3", que muestra información e imágenes como el logo de la compañia y la identidad del usuario actual. El D385 cuenta con una pantalla adicional, un display true paperless que muestra las opciones y el estado de las 12 teclas de función configurables con indicadores de doble color La última incorporación de Snom a la serie D3xx, el teléfono IP de escritorio D385, cumple todos los requisitos de un teléfono IP profesional y los combina obteniendo un resultado elegante y vanguardista. El D385 cuenta con un teclado de estilo europeo con una ligera inclinación para facilitar la marcación y con una cruceta de 4 direcciones que facilita la navegación a través de la interfaz gráfica del usuario.

Las 12 teclas de función programables con autoetiquetado (con 4 asignaciones diferentes, 48 en total) ofrecen fácil acceso a diversas funciones de uso frecuente como la extensión, la marcación rápida, la rellamada, el reenvío y el indicador de presencia (como DND, no molestar). El D385 es compatible con el módulo de expansión D3 a través del puerto USB, y añade otras 18 teclas LED programables con autoetiquetado y una pantalla de alta resolución retroiluminada, manteniendo el perfil inclinado del D385 y asegurando un aspecto sin fisuras.

El D385 cuenta con un interruptor Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) de 2 puertos para conectar dispositivos de red. Gracias a su puerto USB de alta velocidad, el D385 se puede equipar con un dispositivo Wi-Fi USB, consiguiendo así mayor flexibilidad al colocar el teléfono. Además, se puede equipar con un Dongle DECT USB como el Snom A230 para compartir el uso de auriculares DECT como el Snom A170 y conseguir una mayor versatilidad. La conectividad Bluetooth incorporada facilita también la conexión con otros auriculares inalámbricos.

El Procesador de Señal Digital (DSP) integrado garantiza un sonido excelente con una verdadera calidad de audio HD de banda ancha, para llamadas nítidas; la misma calidad de audio de banda ancha está también presente en su versión manos libres.

El D385 es compatible con los estándares de Power over Ethernet, como IEEE 802.3af, Clase 3, que reduce el desorden provocado por los cables y facilita enormemente la instalación. La compatibilidad del D385 con los últimos estándares de seguridad, como TLS & SRTP, Dual Stack IPv4/IPv6 y VPN, también ofrece una gran seguridad.

El D385ya está disponible en Europa con un precio recomendado de venta al público de 270 €.

