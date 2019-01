Bionike presenta sus mejores productos para el Día del Padre Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 16:45 h (CET) Quedan ya pocas semanas para el Día del Padre, una fecha muy especial en la que llenar de cariño y obsequios al hombre más importante de la vida de cualquiera. Por ello, Bionike, la firma de cosmética número 1 en Italia, presenta sus mejores productos para este día tan especial: para el cuidado de su cuerpo, de su rostro y de su barba Quedan pocas semanas para el Día del Padre, una fecha muy especial en la que llenar de cariño y obsequios al hombre de la vida de cualquiera. Por ello, Bionike, la firma de cosmética número 1 en Italia, presenta sus mejores productos para este día tan señaladao. Productos para la barba, para el cuidado del cuerpo, del rostro, etc.

Defence Man espuma de afeitar spray. 200 ml

Espuma suave para un afeitado rápido y delicado respetando la piel, incluso la más sensible. Su fórmula enriquecida con activos emolientes y refrescantes, previene la irritación y el enrojecimiento, dejando la piel del rostro agradablemente suave e hidratada. Contiene perfume libre de alérgenos.

PVP: 7,42 €

Defence Man- Serum Antiedad. 30 ml

Aumenta la hidratación cutánea, favorece la elasticidad de la piel y los mecanismos naturales de renovación celular, gracias a la sinergia equilibrada de ácido hialurónico con diferente peso molecular. Además, un complejo de activos energizantes activa el metabolismo celular, fortalece la barrera cutánea y la capacidad de retener el agua. Contrarresta las arrugas y atenúa los signos de fatiga.

PVP: 24,26 €

Defence Man gel de ducha tonificante. Tubo 200 ml.

Gel limpiador específico para hombre, con bajo poder desengrasante. Su fórmula delicada respeta el equilibrio hidrolipídico de la piel masculina. Contiene perfume libre de alérgenos.

PVP: 9 €

Defence Man. Contorno de ojos para bolsas y ojeras. 15 ml

Tratamiento defatigante para mejorar la microcirculación y ayudar a descongestionar el contorno de ojos. Gracias a su complejo de activos, favorece la reducción de la hinchazón en la zona periocular, estimula la regeneración celular natural y ayuda a combatir los radicales libres reduciendo bolsas y ojeras.

PVP: 16,50 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento.Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48, en el corner de la tienda de la Casa del Fisio (C/ José Picón 11) y en las mejores farmacias. www.bionike.es

Telf: 91. 033 02 67

