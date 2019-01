Gran Via Business Center apuesta por la singularidad de los espacios Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 16:15 h (CET) Los workspaces de Barcelona buscan destacar ante el aumento de la contratación de oficinas Según un informe de la consultora Savills Aguirre Newman, el centro de la ciudad de Barcelona es ahora mismo un área conquistada casi al completo por las empresas, con cifras de entre el 98% y 99% de la oferta ya contratada. A este detalle hay que sumar además la previsión de ocupación del 90% para las promociones de workspaces que se van a incorporar este mismo año.

En esta línea, el Director de Capital Markets de la consultora, Hipólito Sánchez, ha señalado en declaraciones a Europa Press cómo "La demanda de oficinas ha respondido muy bien y esto hace que el inversor coja confianza". Según las declaraciones del director, la segunda mitad de 2018 supuso el mejor segundo semestre de inversión de los últimos años.

Para contrastar esta información se pueden poner el ejemplo de las cifras obtenidas por comercializadoras de oficinas flexibles como Gran Via Business & Meeting Center, ubicado en la Gran Vía de Barcelona con Paseo de Gracia, que actualmente se encuentra con una ocupación del 100% de sus espacios de trabajo y mantiene una lista de espera.

"Hemos empezado 2019 con la misma tendencia que el año pasado, en la que muchas empresas se han trasladado al centro de la ciudad", señala la Center Manager del centro, Susana de la Rubia. Según la experiencia obtenida, la gran demanda de superficie alrededor del centro de la ciudad actúa como punto de atracción para que muchas entidades busquen un espacio de oficinas en esta área.

Pero para poder hacer frente a la fuerte competencia de la zona, en Gran Via BC reconocen que siguen trabajando como el primer día, con tal de ofrecer valor añadido a su oferta: “Asesoramos a los clientes en todas las etapas de la contratación de espacios, desde el momento en que se informan hasta su instalación en el espacio contratado”. De esta manera aseguran poder ofrecer la máxima profesionalidad para que los usuarios de sus zonas de trabajo puedan empezar a pleno rendimiento desde el primer momento.

A esta situación de frenesí por la contratación de áreas de oficina, se le sumará una nueva prueba con la realización del próximo Mobile World Congress 2019, que atraerá a todo tipo de empresas al espacio de la ciudad condal, y que buscarán espacios en los que poder realizar eventos particulares, aumentado una vez más su demanda.

En esta línea, la singularidad de cada centro será otro punto que dé valor a la oferta. Un ejemplo de ello es la experiencia de Gran Vía BC, que en anteriores ediciones de este congreso ya han tenido solicitud de salas para eventos privados: "En varias ocasiones hemos organizado en la fantástica terraza que tenemos en pleno centro de la ciudad y a petición de diferentes compañías, servicios de cóctel y networking durante toda la duración del congreso", puntualiza De la Rubia.

